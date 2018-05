Alessandria Cuneo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Alessandria Cuneo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ultima giornata nel girone A di Serie C, ma per entrambe la stagione prosegue

05 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Alessandria Cuneo, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Alessandria Cuneo, diretta dal signor Marco Guarnieri, si gioca alle ore 16:30 di sabato 5 maggio: finalmente siamo arrivati all’ultima giornata del girone A di Serie C 2017-2018, ma la stagione di entrambe le squadre prosegue. L’Alessandria infatti giocherà i playoff: attualmente settima, comunque vada sarà esentata dai primi turni e ha nel mirino la cancellazione di quanto avvenuto lo scorso anno, quando un girone già vinto si trasformò in un incubo e in una finale persa contro il Parma. Il Cuneo dovrà giocare il playout per non retrocedere: l’unica possibilità concreta per la squadra piemontese è quella di scavalcare il Gavorrano e arrivare così ad avere il vantaggio del fattore campo contro gli stessi toscani.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Alessandria Cuneo non verrà trasmessa in diretta tv, ma come sempre l’appuntamento con le partite di Serie C è su elevensports.it, il portale che ha sostituito Sportube e che fornisce la diretta streaming video di tutta la stagione del campionato di terza divisione. Dovrete avere a disposizione dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone e sarà possibile pagare una quota per abbonarsi al servizio oppure, di volta in volta, acquistare la partita specifica come un singolo evento.

I RISULTATI E I PRECEDENTI

L’Alessandria ha vinto la Coppa Italia Serie C ma in campionato arriva dalla sconfitta di Pistoia, che ha spezzato una serie positiva che durava da fine novembre; grazie alla straordinaria rimonta i grigi sono riusciti a qualificarsi per i playoff, e proprio il successo in coppa rende del tutto ininfluente la posizione finale della squadra. Il regolamento infatti prevede che la vincitrice della Coppa Italia salti i turni relativi al girone specifico e si qualifichi direttamente alla fase cosiddetta nazionale: onore che tocca perciò all'Alessandria, che non dovrà nemmeno preoccuparsi di quanto Monza, Viterbese e Carrarese riusciranno a fare ma potrà giocare del tutto tranquilla, volendo comunque vincere per arrivare in fiducia alle partite che conteranno sul serio. Il Cuneo come detto potrebbe scavalcare il Gavorrano, ma servirà necessariamente una vittoria e la speranza che i toscani non facciano altrettanto; i piemontesi avevano battuto la Viterbese ed erano riusciti a scalare una posizione nella classifica del girone A, ma poi hanno perso due gare consecutive contro Siena e Monza e sono tornati penultimi. Il trend negativo è rappresentato dai gol segnati: appena due nelle ultime otto partite, statistica assolutamente da sistemare in vista dei playout.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA CUNEO

Dovendo giocare i playoff, l’Alessandria potrebbe dare fiato ad alcuni dei suoi titolari anche se il turnover ampio lo aveva fatto a Pistoia: da vedere cosa deciderà Marcolini, ma in porta potrebbe tornare Pop con Celjak e Barlocco sulle corsie, in mezzo insieme ad Emanuele Gatto si potrebbe rivedere Gazzi (in ballottaggio con Nicco) mentre Sestu può occupare la trequarti con il supporto di Pablo Gonzalez e Fischnaller, la prima punta uscirà dal ballottaggio tra Marconi (eroe della finale di Coppa Italia, autore di tutti i quattro gol dei grigi) e Chinellato. Per quanto riguarda il Cuneo, William Viali va verso la conferma della squadra che ha perso contro il Monza: davanti al portiere Stancampiano linea con Boni a guidare, Conrotto e Zigrossi a supporto e i terzini che saranno Zappella e Sarzi, e che possono anche avanzare a centrocampo dove agiscono Rosso e Schiavi. Sulle corsie esterne in posizione avanzata ecco Giuppini e Zamparo; davanti a tutti va Dell’Agnello. Dovrebbe rimanere fuori Di Filippo, il difensore centrale che è diffidato.

QUOTE E PRONOSTICO

Per l’ultima giornata del campionato di Serie C, le principali agenzie di scommesse non hanno previsto quote: dunque le gare del giorno non sono state oggetto dell’analisi dei bookmaker e, salvo decisioni dell’ultima ora, non si potrà scommettere e puntare sugli ultimi 90 minuti della stagione regolare nel campionato della terza divisione del calcio italiano.

