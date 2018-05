Arzachena Giana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Arzachena Giana, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario. I sardi sono già salvi, i lombardi hanno l'ultima giornata per provare a entrare nei playoff

05 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Arzachena Giana, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Arzachena Giana Erminio sarà diretta dal signor Nicola Donda; alle ore 16:30 di sabato 5 maggio va in scena una partita che è valida per la 38^ giornata del girone A nel campionato di Serie C 2017-2018. E’ una sfida che ormai non ha più significato per i padroni di casa, salvi ma con l’impossibilità di fare quei playoff che hanno inseguito a lungo nel corso della stagione; i lombardi invece si giocano tutto in 90 minuti, devono recuperare una posizione per entrare nelle prime 10 e dunque garantirsi la partecipazione alla post season. Potrebbe bastare anche il pareggio, ma ovviamente per aumentare le possibilità di qualificazione Cesare Albè punterà a prendersi i tre punti; le motivazioni oggi pomeriggio potrebbero fare la differenza tra le due squadre, ma l’Arzachena tiene in ogni caso a chiudere in maniera positiva davanti al suo pubblico e dunque staremo a vedere come andranno le cose.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Arzachena Giana Erminio non verrà trasmessa in diretta tv, ma come sempre l’appuntamento con le partite di Serie C è su elevensports.it, il portale che ha sostituito Sportube e che fornisce la diretta streaming video di tutta la stagione del campionato di terza divisione. Dovrete avere a disposizione dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone e sarà possibile pagare una quota per abbonarsi al servizio oppure, di volta in volta, acquistare la partita specifica come un singolo evento.

I RISULTATI E PRECEDENTI

Un punto da recuperare su Pistoiese e Pontedera, o almeno una delle due: questa la missione della Giana Erminio, che parte in netto vantaggio sulla doppia sfida diretta e dunque anche in termini di eventuale classifica avulsa. Prendersi i playoff non è impossibile: vero che la Pistoiese gioca sul campo di un Gavorrano già condannato ai playout, ma il Pontedera è ospita della Viterbese che vuole prendersi la quarta posizione e dunque ha bisogno di fare risultato. Se la post season non dovesse arrivare non sarebbe un dramma, ma di sicuro per la Giana sarebbe anche un rammarico visto come erano andate le cose lo scorso anno e visto l’andamento di questa stagione. Il rischio è quello di pagare a caro prezzo le recenti tre sconfitte in serie; sono tre i ko da cui arriva l’Arzachena, che dopo aver battuto il Gavorrano era in zona playoff. Era fine febbraio: da allora gli isolani non hanno più vinto, raccogliendo appena quattro pareggi a fronte di cinque sconfitte. La salvezza ampia in ogni caso rimane un grande traguardo per una squadra neopromossa e che nei piani della vigilia avrebbe dovuto lottare esclusivamente per la permanenza in Serie C; un grande lavoro da parte di Mauro Giorico che ora vuole chiudere in bellezza ringraziando il pubblico di Olbia, la città che ha ospitato i biancoverdi per questa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI ARZACHENA GIANA

L’Arzachena dovrebbe scendere in campo con il solito 4-2-3-1: ballottaggio tra Sanna e Vano per il ruolo di prima punta, sulla trequarti Curcio (13 gol in campionato) con Lisai e Bertoldi mentre a centrocampo potrebbe cambiare qualcosa, con Cardore e Taufer che insidiano le maglie di Nuvoli e Casini. Difesa davanti al portiere Cancelli che prevede i centrali Sbardella e Bonacquisti; a destra si potrebbe vedere Baldanzeddu, a sinistra staffetta Peana-Maestrelli. La Giana ovviamente se la gioca con i migliori: in porta Taliento, Rocchi e Montesano a supportare Bonalumi in difesa con Iovine e Foglio (favorito su Seck) che percorreranno tutta la corsia di competenza. In mezzo c’è Pinto, con le mezzali che saranno Chiarello e Matteo Marotta; davanti dovrebbero giocare nuovamente Gullit e Perna, che hanno segnato 19 gol in coppia (14 solo il secondo) e che dunque ancora una volta dovrebbero guidare l’attacco.

QUOTE E PRONOSTICO

Per l’ultima giornata del campionato di Serie C, le principali agenzie di scommesse non hanno previsto quote: dunque le gare del giorno non sono state oggetto dell’analisi dei bookmaker e, salvo decisioni dell’ultima ora, non si potrà scommettere e puntare sugli ultimi 90 minuti della stagione regolare nel campionato della terza divisione del calcio italiano.

© Riproduzione Riservata.