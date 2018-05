Ascoli Avellino/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Ascoli Avellino, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Delicatissimo incrocio per la salvezza tra due squadre a serio rischio retrocessione

05 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Ascoli Avellino, Serie B 40^ giornata (Foto LaPresse)

Ascoli Avellino, che verrà diretta dal signor Ghersini, si gioca alle ore 15:00 di sabato 5 maggio: torna subito in campo la Serie B 2017-2018, di cui si gioca la 40^ giornata. Ormai siamo in dirittura d’arrivo, e al Del Duca si gioca una partita importantissima: entrambe le squadre sono a quota 41 punti dove staziona anche la Virtus Entella, hanno alle loro spalle soltanto due avversarie e dunque in questo momento oscillano tra la speranza di salvarsi subito, la possibilità di giocare quantomeno il playout e la retrocessione diretta. Inutile dire che servono punti, e che tutte e due devono vincere: un pareggio servirebbe davvero a poco, e questo contribuisce a rendere ancora più interessante e delicata questa sfida pomeridiana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ascoli Avellino è un appuntamento in diretta tv riservato esclusivamente agli abbonati alla televisione satellitare: l’appuntamento è sui canali di Sky Calcio, con la possibilità di acquistare il singolo evento da parte di chi non avesse sottoscritto lo specifico pacchetto. Come sempre la partita si potrà seguire in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smarphone; sui canali Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 va invece in onda Diretta Gol Serie B, il programma che fornisce in tempo reale i gol e le azioni salienti da tutti i campi collegati, che si passeranno costantemente la linea.

RISULTATI E PRECEDENTI

L’Ascoli non perde da tre partite, ma non può certo dire di essere soddisfatto: nel turno infrasettimanale non ha saputo confermare il suo vantaggio sul campo della Virtus Entella e non ha sfruttato nemmeno la superiorità numerica per larga parte del secondo tempo, pareggiando la seconda partita consecutiva dopo il 2-2 interno contro il Perugia. La classifica si muove, ma non a sufficienza: per evitare la retrocessione diretta servirà qualcosa in più, se non altro Serse Cosmi può contare su un calendario favorevole ed è questo il punto di forza dei marchigiani che però dovranno onorarlo al meglio. L’Avellino arriva dalla sconfitta interna contro il Cittadella: gli irpini hanno giocato meglio per tutto il primo tempo ma hanno mostrato ancora una volta sterilità offensiva e hanno pagato dazio. La squadra non segna da 398 minuti ed è soprattutto per questo che ha fatto appena due punti nelle ultime cinque partite; una sola vittoria in undici gare è troppo poco per pensare di salvarsi, però anche l’Avellino ha tre impegni non impossibili e potrebbe quindi fare l’ulteriore salto di qualità garantendosi anche la permanenza in Serie B senza passare dallo spareggio.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI AVELLINO

Favilli è tornato a correre ma non è ancora pronto per giocare: c’è Lores Varela (favorito su Ganz) al fianco di Monachello, mentre nel centrocampo a cinque Mogos e Mignanelli saranno i due laterali con D’Urso da playmaker e le mezzali che saranno Addae e Franck Kanouté. Difesa che non cambia: Cherubin la comanda, poi Mengoni e uno tra Gigliotti e Padella a protezione di Agazzi, da valutare eventualmente qualche cambio dopo il turno infrasettimanale con Clemenza e De Feo che sperano in una maglia dal primo minuto. Nell’Avellino torna Marchizza dalla squalifica, e si piazza al fianco di Migliorini e Morero in difesa; Laverone e Vajushi si giocano il posto sugli esterni nel 3-5-2 con Molina che potrebbe essere arretrato, oppure giocare davanti insieme ad Asencio, favorito su Ardemagni con il quale potrebbe anche fare coppia. In mezzo al campo ci sarà sempre Di Tacchio; dovrebbero rientrare anche De Risio e Gavazzi a prendere il posto di Federico Moertti e Leonardo Morosini, che però sono comunque in ballottaggio per avere un posto da subito.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo quello che ci dice l’agenzia di scommesse Snai, il vantaggio nei pronostici ce l’ha l’Ascoli: il segno 1 per la vittoria dei marchigiani vale infatti 2,20 contro il 3,45 che accompagna il segno 2, da giocare per il successo esterno dell’Avellino. Il segno X invece è quello sul quale puntare qualora si pensi che la partita del Del Duca possa finire pari: in questo caso allora il vostro guadagno sarebbe di 3,10 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

