Astori due mesi dopo, la famiglia: “Grazie di cuore a tutti”/ Il messaggio in ricordo di Davide

Astori due mesi dopo, la famiglia: “Grazie di cuore a tutti”. Il messaggio in ricordo dell’ex capitano della Fiorentina, che veniva a mancare il 6 marzo scorso, esattamente 60 giorni fa

La lettera pubblicata dalla famiglia di Astori - Gazzetta dello Sport

Due mesi fa a quest’ora, il calcio si fermava, sgomento, sbigottito, incredulo: era il 6 marzo e moriva nella sua stanza d’albergo il capitano della Fiorentina, Davide Astori. Scomparve nel sonno, per un arresto cardiaco, e lo trovarono la mattina dopo, prima della gara contro l’Udinese. A 60 giorni da quella tragedia, la famiglia ha voluto pubblicare un messaggio su La Gazzetta dello Sport e su altre testate giornalistiche, per ricordare appunto il compianto difensore bergamasco, nonché per ringraziare tutti coloro che sono stati vicini ai famigliari del calciatori in questo periodo davvero difficile. «GRAZIE – si legge - è una parola semplice ma unica, come era Davide. Vorremmo dire GRAZIE personalmente a tutti voi che ci siete stati vicini a partire da quell'inattesa 4 marzo, ma siete talmente tanti che non sarebbe possibile. Pertanto è così, come era solito fare Davide con un sorriso e un forte abbraccio, che diciamo a tutti voi: GRAZIE DI CUORE».

UNA MORTE ANCORA NON METABOLIZZATA

Uno splendido messaggio, e sullo sfondo, la foto di Davide con la tuta della nazionale italiana e sorridente, come ci è capitato spesso e volentieri di vederlo prima, durante e dopo le partite. Un messaggio firmato dalla famiglia di Astori, compresa la compagna Francesca Fioretti, e la figlia, la piccola Vittoria, avuta proprio dal calciatore. Una morte che se forse ci si ferma a pensare, non si riesce ancora a metabolizzare, tanto è stata assurda e inattesa. Ed in effetti, appena sentita la notizia, quel maledetto 6 marzo, quanti di noi/voi hanno esclamato: «E’ uno scherzo vero? E’ una fake news giusto?». E invece no, era maledettamente tutto vero, già, proprio come quel suo sorriso…

