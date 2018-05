Bari Perugia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Bari Perugia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Entrambe le squadre vanno a caccia degli ultimi punti per qualificarsi ai playoff

05 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Bari Perugia, Serie B 40^ giornata (Foto LaPresse)

Bari Perugia, partita diretta dal signor Sacchi, vale per la 40^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018: squadre in campo alle ore 15:00 di sabato 5 maggio e, dunque, rispettivamente a cinque e quattro giorni dall’impegno nel turno infrasettimanale. Si tratta di una sfida che odore di playoff: il Bari, 61 punti, è sesto insieme al Cittadella e virtualmente insegue ancora una promozione diretta comunque piuttosto difficile, e allo stesso tempo ha bisogno di due punti per l’aritmetica qualificazione alla post season. Il Perugia di punti ne ha 54, e per essere certo di andare ai playoff ne deve fare almeno 4, ammettendo che il Foggia vinca sempre da qui al termine della stagione: anche il Grifone è ormai vicino all’obiettivo, ma in queste ultime giornate proverà a migliorare la sua posizione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bari Perugia è un appuntamento in diretta tv riservato esclusivamente agli abbonati alla televisione satellitare: l’appuntamento è sui canali di Sky Calcio, con la possibilità di acquistare il singolo evento da parte di chi non avesse sottoscritto lo specifico pacchetto. Come sempre la partita si potrà seguire in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smarphone; sui canali Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 va invece in onda Diretta Gol Serie B, il programma che fornisce in tempo reale i gol e le azioni salienti da tutti i campi collegati, che si passeranno costantemente la linea.

I RISULTATI E I PRECEDENTI

Possiamo definire le due squadre, anche in virtù della posizione di classifica vicina e consequenziale, come due realtà che avevano tutto per lottare per i primi due posti e lo hanno anche fatto, ma hanno vissuto troppi cali di tensione per pensare di giocarsela fino alla fine. Il Bari ha attraversato un periodo difficile soprattutto a cavallo dei due anni, ma anche adesso ha vinto solo una delle ultime sette partite (cinque pareggi); il Perugia era crollato nel girone di andata, ha rimontato alla grande nel ritorno ma è forse arrivato stanco quando si è trattato di attaccare le prime, ha fatto due punti nelle ultime tre partite e ha dunque perso la possibilità di sognare ancora più in grande. Ad ogni modo entrambe le squadre stanno già pensando ai playoff che verranno; questa partita ovviamente è importante ed entrambe tengono a vincerla, anche perchè come detto archivierebbe la pratica e permetterebbe davvero di concentrarsi su quello che verrà al termine della stagione regolare. Se vogliamo specificare, ovviamente la maggiore urgenza di fare i tre punti ce l’ha il Perugia che però è fuori casa, e dunque avrà bisogno di una prestazione di grande sostanza per portare a casa la vittoria.

PROBABILI FORMAZIONI BARI PERUGIA

Fabio Grosso ritrova Improta, che era squalificato: nel suo Bari dunque dentro il numero 16 sull’esterno sinistro, con Galano dall’altra parte e Karamoko Cissé favorito per agire come prima punta (su Kozak, Nené infatti è squalificato). A centrocampo dovrebbero esserci Basha come playmaker, poi Iocolano e uno tra Andrés Tello e Busellato a sostituire lo squalificato Liam Henderson. Fermato dal Giudice Sportivo anche Marrone: in mezzo alla difesa allora c’è Djavan Anderson a fare coppia con Gyomber, sulle fasce torna Sabelli con Balkovec. Roberto Breda insiste con il 3-5-2 e punta tutto sulla coppia Di Carmine-Cerri, 36 gol stagionali; nel Perugia però è importante anche il lavoro degli esterni Pajac e Mustacchio, in mezzo al campo da valutare chi tra Gustafson e Colombatto giocherà in mezzo, dovrebbe essere confermato Raffaele Bianco mentre è ballottaggio anche tra Diamanti e Buonaiuto per il ruolo di interno sinistro. In difesa Belmonte supportato da Magnani e Volta, il portiere sarà Leali.

QUOTE E PRONOSTICO

Parte favorito il Bari, ma le quote previste dall’agenzia di scommesse Snai presentano comunque un quadro di equilibrio: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vale infatti 2,20 ed è un valore vicino al 3,35 che accompagna il segno 2, da giocare per il successo esterno del Perugia. Potrete scommettere anche sul pareggio, come sempre puntando sul segno X: se al Nicola le cose dovessero andare in questo modo, il vostro guadagno sulla partita sarebbe di 3,20 volte la somma che avrete pensato di investire con questo bookmaker.

