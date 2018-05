Carrarese Arezzo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Carrarese Arezzo si gioca alle ore 16:30 di sabato 5 maggio: diretta da Giovanni Nicoletti, è l’ultima giornata nel girone A della Serie C 2017-2018. Stagione che prosegue per entrambe: la Carrarese deve difendere il quarto posto dagli assalti delle squadre che stanno alle sue spalle ma in ogni caso giocherà i playoff con la speranza di fare strada e magari prendersi la promozione in Serie B, mentre l’Arezzo dovrà affrontare il playout per non retrocedere sapendo per di più che il prossimo anno il futuro potrebbe essere ancora più nero, visti i tanti problemi finanziari di questa stagione nella quale si è anche rischiato lo sciopero dei calciatori che avrebbe avuto ovviamente conseguenze funeste. Un bel derby toscano comunque, da godere fino in fondo.

Carrarese Arezzo non verrà trasmessa in diretta tv, ma come sempre l’appuntamento con le partite di Serie C è su elevensports.it, il portale che ha sostituito Sportube e che fornisce la diretta streaming video di tutta la stagione del campionato di terza divisione. Dovrete avere a disposizione dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone e sarà possibile pagare una quota per abbonarsi al servizio oppure, di volta in volta, acquistare la partita specifica come un singolo evento.

Innanzitutto va detto che questa partita sarebbe di fatto una sfida diretta tra due squadre da playoff: senza penalizzazione l’Arezzo sarebbe comodamente al nono posto e giocherebbe la post season per il secondo anno consecutivo. Questo non per dire che i 15 punti tolti alla squadra siano ingiusti, ma solo per incasellare il contesto di una sfida che per la Carrarese è ben più complicata di quanto la classifica lasci supporre. Una Carrarese che da quando ha incassato 5 gol ad Alessandria non ha più perso: tre vittorie e tre pareggi per prendersi il quarto posto nel girone A. Servirà una vittoria per la certezza di conservarlo: in caso contrario Monza e Viterbese sarebbero davanti con tre punti a testa, e la stessa Alessandria avrebbe le possibilità di operare il sorpasso. Resta comunque una stagione davvero positiva per una squadra che è sempre stata competitiva, ma non sempre era riuscita a dimostrarlo sul campo; Silvio Baldini si è dimostrato allenatore capace e di esperienza, e adesso i playoff potrebbero essere una bella occasione per tentare di ottenere una promozione che sarebbe storica e del tutto inattesa per quelle che erano le premesse estive della stagione carrarina.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE AREZZO

Carrarese in campo con il 4-2-3-1 nel quale Cais è come sempre la prima punta, mentre alle sue spalle potrebbe esserci qualche variazione con Bentivegna e Piscopo pronti a giocare. A rimanere fuori potrebbero essere Foresta e Tortori, mentre sarà confermato Biasci; in mediana Agyei e Cardoselli saranno titolari, difesa a quattro con Vitturini e Luca Ricci a protezione del portiere Borra, con Rosaia e Baraye che invece saranno impiegati sugli esterni. Da vedere se Baldini intenderà far riposare qualcuno in vista dei playoff; nell’Arezzo invece Massimo Pavanel punta su Moscardelli e Cutolo, due attaccanti di grande esperienza che però potrebbero anche riposarsi lasciando posto a Di Nardo e Regolanti, visto che i playout si avvicinano. A centrocampo Luciani e Lulli agiscono sulle fasce, con Cenetti da playmaker davanti alla difesa supportato da Foglia e De Feudis; difesa dunque a tre, nella quale comanda Muscat. La linea è completata da Varga e Semprini, in porta c’è Lorenzo Ferrari.

QUOTE E PRONOSTICO

Per l’ultima giornata del campionato di Serie C, le principali agenzie di scommesse non hanno previsto quote: dunque le gare del giorno non sono state oggetto dell’analisi dei bookmaker e, salvo decisioni dell’ultima ora, non si potrà scommettere e puntare sugli ultimi 90 minuti della stagione regolare nel campionato della terza divisione del calcio italiano.

