Cittadella Brescia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cittadella Brescia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Veneti ormai certi dei playoff, le rondinelle sono vicine alla salvezza

05 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Cittadella Brescia, Serie B 40^ giornata (Foto LaPresse)

Cittadella Brescia sarà diretta dal signor Illuzzi e, in programma alle ore 15:00 di sabato 5 maggio, è valida per la 40^ giornata nel campionato di Serie B 2017-2018. Atre giornate dal termine del campionato, le due squadre sono ormai ad un passo dai rispettivi obiettivi: ai veneti mancano appena due punti per festeggiare la qualificazione ai playoff che ultimamente avevano rischiato di perdere, mentre le rondinelle hanno 5 punti di margine su un terzetto di squadre che sta tra la zona playout e la retrocessione diretta, non può ancora dirsi al sicuro ma ha in mezzo altre quattro formazioni che fanno sostanzialmente da “cuscinetto”, rendendo ancora più difficile l’eventualità di dover fare lo spareggio per salvarsi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cittadella Brescia è un appuntamento in diretta tv riservato esclusivamente agli abbonati alla televisione satellitare: l’appuntamento è su Sky Sport Mix e sui canali di Sky Calcio, con la possibilità di acquistare il singolo evento da parte di chi non avesse sottoscritto lo specifico pacchetto. Come sempre la partita si potrà seguire in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smarphone; sui canali Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 va invece in onda Diretta Gol Serie B, il programma che fornisce in tempo reale i gol e le azioni salienti da tutti i campi collegati, che si passeranno costantemente la linea.

RISULTATI E PRECEDENTI

Tre vittorie consecutive per il Cittadella, che ha improvvisamente ripreso colore: nelle sette gare precedenti i veneti avevano ottenuto appena 4 punti e segnato un totale di 4 gol, nel tris contro Salernitana, Foggia e Avellino sono arrivate otto reti. La squadra dunque è in risalita, e come detto è a soli due punti dall’aritmetica dei playoff; tecnicamente potrebbe anche giocarsi la promozione diretta e il calendario (un Carpi ormai senza obiettivi e la Pro Vercelli) possono aiutare a fare bottino pieno per poi verificare come risponderanno le squadre che stanno davanti. Diciamo che Roberto Venturato guarda ai playoff, con una piccola speranza di fare ancora meglio. Il Brescia non è salvo per punti, ma lo è nei fatti: non solo per gli incroci del calendario (il fatto che oggi si giochi Ascoli Avellino aiuta), ma anche perchè come abbiamo detto ci sono altre quattro squadre che si pongono tra le rondinelle e la zona playout che, almeno per il momento, corrisponde a quella della retrocessione diretta. Già prima di andare al Del Duca insomma i lombardi dovrebbero essere salvi, anche se per il momento stanno girando male: due sconfitte consecutive ed esordio amaro per Ivo Pulga, che ha perso una partita incredibile contro il Frosinone subendo il gol del ko in pieno recupero (dopo essere anche passato in vantaggio).

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA BRESCIA

Sarà il solito modulo con il centrocampo a rombo quello del Cittadella: da valutare chi tra Chiaretti e Schenetti giocherà sulla trequarti, nel caso fosse il primo numero 7 potrebbe affiancare Kouame davanti, con Vido altra potenziale scelta. In mediana ci sarà capitan Iori in cabina di regia, con Bartolomei (meraviglioso il suo gol ad Avellino) e Settembrini sulle mezzali, difesa con Adorni e Varnier a protezione di Alfonso (o Paleari), Salvi e Benedetti giocheranno come terzini. Il Brescia si è disposto con il 4-3-3 nella prima di Pulga: modulo nel quale Torregrossa sarà prima punta vista la squalifica di Andrea Caracciolo, e dunque Spalek verrà confermato sull'esterno destro con Embalo che giocherà regolarmente a sinistra; difesa con Coppolaro e Longhi sugli esterni, Somma e Lancini centrali davanti al portiere Minelli. A centrocampo ballottaggio tra Bisoli, Alessandro Martinelli e Ndoj: giocheranno due di questi tre come mezzali, a dirigere il gioco dovrebbe esserci come al solito Tonali.

QUOTE E PRONOSTICO

Chiaramente il Cittadella gode dei favori dei pronostici: anche quelli dell’agenzia di scommesse Snai, secondo cui la vittoria dei veneti, identificata dal segno 1, vale 1,65 contro il 5,75 che accompagna invece il segno 2, da giocare in caso di successo esterno del Brescia. Per il pareggio il segno sul quale puntare è X come sempre, e se al Tombolato dovesse verificarsi questo risultato il vostro guadagno sulla partita di Serie B sarebbe di 3,50 volte la cifra investita con questa agenzia.

© Riproduzione Riservata.