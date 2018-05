Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Immobile in vetta ma il bomber si ferma (36^ giornata)

Classifica marcatori Serie A: alla vigilia della 36^ giornata il capocannoniere rimane Ciro Immobile, ma il biancoceleste è out per infortunio. Icardi insegue da vicinissimo.

05 maggio 2018 Michela Colombo

Classifica Marcatori Serie A - LaPresse

Con l’avvento della 36^ giornata della Serie A, ecco che torna protagonista anche la classifica dei marcatori del primo campionato italiano. Ormai mancano davvero pochi turni alla chiusura della stagione regolare e l’attribuzione della Scarpa d’Oro si fa sempre più vicina. Ecco perché i gol segnati in questo turno potrebbero essere davvero significativi, specialmente per chi è ora all’inseguimento di Ciro Immobile, capocannoniere della Serie A. Il bomber laziale guida la classifica anche alla vigilia della 36^ giornata del campionato italiano con ben 29 gol a bilancio. Purtroppo però il biancoceleste pochi giorni fa ha rimediato un grave infortunio muscolare che di certo lo terrà in infermeria in questo turno. Il pericolo per Inzaghi e i fan della Lazio è che per lo stesso Immobile la stagione sia finita qui: questo potrebbe far svanire anche i sogni di gloria di Immobile, che rischia di venire superato proprio a pochi metri dal traguardo.

CHI DIETRO A IMMOBILE

Alle spalle di Immobile ovviamente la lotta per il titolo di capocannoniere della Serie A è ben ampia e accesa: dietro al laziale resiste con 27 gol e solo due di distacco infatti Mauro Icardi, attaccante dell’Inter. Terzo gradino del podio per l’altro argentino Dybala che per la Juventus ha firmato 21 reti: nella top five c’è spazio anche per Quagliarella (Sampdoria), fermo a quota 19 reti e Mertens, che per il Napoli ha firmato 17 gol. Due i giocatori fermi a 16 reti ovvero Dzeko e Higuain, con Simeone che per la Fiorentina ha segnato 13 gol. A quota 12 gol solo Kevin Lasagna mentre nella top ten con 11 reti a testa registriamo anche Luis Alberto e Milikovic Savic per la Lazio, Iago Falque (Torino), Ilicic (Atalanta), Perisic (Inter) e Zapata della Sampdoria.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

1 Immobile (Lazio) 29

2 Icardi (Inter ) 27

3 Dybala (Juventus) 21

4 Quagliarella (Sampdoria) 19

5 Mertens (Napoli) 17

6 Dzeko (Roma), Higuain (Juventus) 16

8 Simeone (Fiorentina) 13

9 Lasagna (Udinese) 12

10 Falque (Torino), Luis Alberto, Milikovic Savic (Lazio), Perisic (Inter), Zapata (Sampdoria), Ilicic (Atalanta) 11

