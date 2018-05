Conegliano Vakifbank/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Champions League, semifinale)

Diretta Conegliano Vakifbank: info streaming video della prima semifinale della Champions League. Le pantere, dopo il titolo italiano, volano a Bucarest per la Final Four.

05 maggio 2018 Michela Colombo

La formazione di Conegliano (da twitter ufficiale)

Conegliano-Vakifbank, è la partita in programma oggi sabato 5 maggio alla Sala Polivalenta di Bucarest: fischio d’inizio fissato alle ore 15.00 secondo il fuso italiano (ma saranno le ore 16.00 in Romania) per la prima semifinale della Champions League di volley femminile. Le pantere, fresche vincitrici del secondo scudetto della loro storia, sono pronte a fare grandi cose anche nel massimo campionato continentale: si accende oggi in Romania la tanto attesa Final Four, che vede proprio le gialloblu tra le favorite. Certo oggi ottenere il pass per la finalissima più preziosa non sarà facile, specie contro le turche di Coach Guidetti, con cui le venete hanno un difficile passato. La squadra di Santarelli, pur privata anche di Folie, però di sicuro fornirà grande spettacolo oggi a Bucarest.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Come fatto durante tutta questa stagione della Champions League, anche questa attesa prima semifinale sarà disponibile per tutti gli appassionati in diretta tv su Sky. L’appuntamento per Conegliano-Vakifbank sarà quindi sulla piattaforma satellite alle ore 15.00 al canale Sky Sport Plus HD: diretta streaming video ovviamente garantita per tutti gli abbonati tramite l’app Sky Go.

IL PERCORSO

Come abbiamo detto questa semifinale tra Conegliano e Vakifbank si annuncia ben difficile e non solo per le venete: anche per le turche strappare oggi il pass per la finalissima di domani sera non sarà facile, vista la potenza della squadra di Santarelli. Comunque non poteva esserci incontro più atteso e prestigioso, sia pure solo per la semifinale, visto anche quanto fatto da i due club in questa edizione della Champions League. Ripercorrendo il cammino dei due club va infatti ricordato, per Conegliano, che le pantere hanno affrontato non pochi ostacoli avendo avuto disputare anche i preliminari. Nella fase a gironi però l’Imoco trovò il secondo posto nel girone B dietro a Novara (con un solo KO a bilancio, proprio com le azzurre) e nei play off le venete superarono brillantemente le russe della Dinamo Kazan. Percorso interessante anche per la compagine turca: disputati i preliminari solo in minima parte, il Vakifbank ha poi chiuso la parte a gruppi con il primo posto nel girone D davanti a Galatasaray (nell’altra semifinale), Dinamo Mosca e Lodz, realizzando solo vittorie. Cammino agile per le turche anche ai play off, dove il Valero Zurigo non mise in difficoltà per nulla la compagine di Istanbul, che oggi è favoritissima.

