Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 36^ giornata: chi schierare?

Consigli Fantacalcio Serie A: le dritte della nostra redazione per tutti i fantallenatori, impegnati a stilare le formazioni in vista della 36^ giornata del campionato.

05 maggio 2018 Michela Colombo

Marcello Trotta (LaPresse)

Il campionato della Serie A torna protagonista con la sua 36^ giornata e chiaramente non possono mancare i nostri consigli per il Fantacalcio. Ecco quindi le dritte per tutti i fantallenatori, impegnati a stilare le loro probabili formazioni alla vigilia dei fischi d’inizio dei 10 match messi in calendario. Vediamo allora partita per partita quali sono i giocatori da schierare e chi invece è il caso di lasciare in panchina in questo intenso turno della Serie A. Cominciamo quindi dai due anticipi previsti per sabato ovvero la sfida Milan-Verona e il match Juventus-Bologna. Per la sfida a San Siro l’uomo su cui puntare rimane Hakan Calhanoglu: da tenere in panchina invece gran parte della formazione dell’Hellas, e nello specifico Fares, davvero fuori forma nelle ultime uscite. Per la partita in casa della Vecchia Signora occhi puntati su Cuadrado, facendo attenzione alla squalifica di Miralem Pjanic.

CONSIGLI FANTACALCIO, I MATCH DI DOMENICA

Come è facile immaginare il programma domenica delle partite della serie A è a dir poco fittissimo. Si comincerà alle ore 12.30 con Udinese-Inter dove consigliamo di tenere d’occhio il bomber Mauro Icardi, che sicuramente vorrà rifarsi a suon di gol dalle delusioni del derby d’Italia. Attenzione pure a Lasagna, in doppietta pochi giorni fa e per il momento unico giocatore in partita per la squadra friulana. Alle ore 15.00 fischio d’inizio per la sfida tra Chievo e Crotone: gli squali stanno facendo bene trainati tra Trotta e Simy, decisivi in campo. Alla stessa ora spazio invece a Genoa-Fiorentina, dove il protagonista sarà Simeone: occhio però alla difesa ligure e specialmente a Rossettini, visti fuori forma. Per la partita tra Lazio e Atalanta, l’arma in più di Gasperini è Barrow, ma oltre a lui teniamo d’occhio anche Cristante: per la Lazio i favoriti sono sempre i soliti ad eccezione di immobile, assente annunciato nella 36^ giornata. In Napoli-Torino i fantallenatori faranno bene a lasciare una chance a Milik dal primo minuto, visto che Mertens appare più esaurito che mai: per la sfida Spal e Benevento attenzione a lasciare fuori Lazzari, fermo per infortunio. Per i posticipi della sera ecco poi la partita alle ore 18.00 tra Sassuolo e Sampdoria: qui consigliamo di lasciare in campo Praet e Barreto, facendo attenzione ai centrocampisti neroverdi, affaticati nell’ultimo turno. Per l’ultimo incontro tra Cagliari e Roma gli occhi sono puntati su Dzeko ed El Shaarawy oltre che su Ceppitelli e Pisacane: gli ultimi due però consigliamo di lasciarli a riposo nella 36^ giornata.

