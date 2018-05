Frosinone Carpi/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Frosinone Carpi, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I ciociari sono ancora a caccia della promozione diretta, emiliani fuori dai playoff

05 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Frosinone Carpi, Serie B 40^ giornata (Foto LaPresse)

Frosinone Carpi, allo stadio Benito Stirpe, sarà diretta dal signor Antonio Giua: siamo nella terzultima giornata del campionato di Serie B 2017-2018 e si gioca alle ore 15:00 di sabato 5 maggio. Niente da fare per il Carpi, che ormai ha terminato la sua stagione: gli emiliani non andranno ai playoff, servirebbe un miracolo per centrare l’ottavo posto e cioè tre vittorie a fronte di tre sconfitte del Perugia. Certo nel calcio è tutto possibile, ma possiamo dire senza timore di smentite che il Carpi non andrà a caccia della Serie A attraverso gli spareggi; questo anche perchè oggi se la vede con la terza forza della classifica, che dopo il grande colpo del turno infrasettimanale è rimasta incollata al secondo posto del Parma e ha ancora tutte le possibilità di centrare la promozione diretta, avendo ovviamente archiviato - se le cose dovessero andare male - la qualificazione ai playoff dei quali potrebbero saltare il primo turno (perchè sia così il Frosinone dovrebbe arrivare terzo o quarto).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Frosinone Carpi è un appuntamento in diretta tv riservato esclusivamente agli abbonati alla televisione satellitare: l’appuntamento è sui canali di Sky Calcio, con la possibilità di acquistare il singolo evento da parte di chi non avesse sottoscritto lo specifico pacchetto. Come sempre la partita si potrà seguire in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smarphone; sui canali Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 va invece in onda Diretta Gol Serie B, il programma che fornisce in tempo reale i gol e le azioni salienti da tutti i campi collegati, che si passeranno costantemente la linea.

I RISULTATI E I PRECEDENTI

La vittoria in rimonta contro il Brescia, arrivata in pieno recupero, potrebbe essere decisiva per la promozione diretta del Frosinone: i ciociari si erano ritrovati quarti a seguito delle sconfitte contro Empoli e Cesena, avevano vinto soltanto due partite su nove e apparivano in netto calo, privati del loro bomber Daniel Ciofani e senza fiducia. I tre punti del Rigamonti rimettono tutto in discussione: il Frosinone adesso punta a vincere tutte le partite, in questo modo blinderebbe almeno il terzo posto difendendolo dagli assalti di Palermo e Venezia e poi andrebbe a valutare i risultati del Parma, sapendo di avere un calendario favorevole e nel quale l’en plein è ampiamente possibile (ma bisognerà ritrovare la condizione dei giorni migliori). Il Carpi ha perso la possibilità di giocare i playoff con l’ultima serie negativa: tre pareggi e tre sconfitte, ultima vittoria il 29 marzo. Gli emiliani fuori dalle prime otto lo sono sempre stati (a parte a ottobre), ma erano sempre rimasti a distanza di sorpasso; invece le sconfitte contro Perugia e Parma e i pareggi (entrambi per 0-0) contro Avellino ed Empoli - un Empoli già promosso - hanno creato un solco rispetto all’ottava posizione, senza contare che il calendario è difficile (Cittadella in casa e Bari in trasferta sono le ultime due) e che dunque appare difficile ipotizzare che gli emiliani riescano a vincere sempre - cosa che come abbiamo visto potrebbe non bastare.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE CARPI

Dionisi o Citro per affiancare Ciano, eroe di martedì con il gol che tiene vive le speranze di promozione diretta: questo il dubbio di Moreno Longo, che conferma il 3-5-2 per il suo Frosinone con Matteo Ciofani e Andrea Beghetto esterni (c’è il dubbio Soddimo) con Gori e Maiello in mezzo, da valutare chi tra Frara e Sammarco giocherà come regista (ma potrebbe esserci anche Moussa Koné). Davanti al portiere Vigorito dovrebbero invece essere confermati i soliti tre: Nicolò Brighenti con Terranova e Krajnc. Nel Carpi dovrebbero tornare titolari Malick Mbaye in mezzo al campo e Pasciuti a sinistra: con loro sulla linea di centrocampo ci saranno Pachonik (o Bittante), Sabbione e Giorico che in nome di una squadra più offensiva potrebbe prendere il posto di Verna. In difesa davanti a Colombi ecco Fabrizio Poli con Brosco e Ligi; davanti da decidere se al fianco di Melchiorri possa essere dato spazio a Mbakogu, in alternativa Garritano o Jelenic sono pronti a vestire la maglia della seconda punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Nettamente favorito il Frosinone, come ci dicono anche le quote che sono state fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker il segno 1 che identifica la vittoria della squadra ciociara ha un valore di 1,40. Arriva a distanza la quota per il segno 2, da giocare qualora pensiate che il Carpi possa fare il colpo allo Stirpe: vale infatti 8,75 volte la puntata, mentre la possibilità del pareggio (come sempre dovrete giocare il segno 2) vi permetterebbe di guadagnare 4,25 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

