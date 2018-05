Gavorrano Pistoiese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Gavorrano Pistoiese, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Derby toscano con gli ospiti che devono difendere la loro posizione ai playoff

05 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Gavorrano Pistoiese, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Gavorrano Pistoiese, partita che viene diretta dal signor Fabio Pasciuta, vale per l’ultima giornata nel girone A del campionato di Serie C 2017-2018: allo stadio Carlo Zecchini si gioca alle ore 16:30 di sabato 5 maggio. E’ una sfida importante per entrambe le squadre: il Gavorrano non può più salvarsi direttamente, ma potrebbe andare a scavalcare l’Arezzo e guadagnare così una posizione nella griglia dei playout, andando quindi a giocare contro un Prato che è sulla carta più abbordabile del Cuneo. La Pistoiese al momento è qualificata per i playoff, ma rischia di rimanerci fuori a favore di una tra Giana Erminio e Lucchese (o addirittura dell’Olbia): anche un punto potrebbe non essere sufficiente per archiviare la pratica, perciò la squadra ospite vuole vincere il derby per essere certa di continuare la sua stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Gavorrano Pistoiese non verrà trasmessa in diretta tv, ma come sempre l’appuntamento con le partite di Serie C è su elevensports.it, il portale che ha sostituito Sportube e che fornisce la diretta streaming video di tutta la stagione del campionato di terza divisione. Dovrete avere a disposizione dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone e sarà possibile pagare una quota per abbonarsi al servizio oppure, di volta in volta, acquistare la partita specifica come un singolo evento.

I RISULTATI DELLE DUE SQUADRE

Il Gavorrano non è riuscito ad archiviare la salvezza diretta, ma se non altro ha dimostrato di sapersela giocare fino in fondo: sembrava condannato a un campionato sul fondo della classifica, a oggi potrebbe ancora ottenere il sedicesimo posto. Questo grazie a un buon girone di ritorno; l’ultima giornata sarebbe utile non soltanto per pescare un avversario diverso ai playout, ma anche per tenere alle spalle il Cuneo che avrebbe ancora la possibilità di sorpassare i toscani e costringerli a giocare lo spareggio senza il fattore campo. Per quanto riguarda la Pistoiese, la situazione come detto non è delle più semplici: sfida diretta a sfavore contro la Giana Erminio, la Lucchese e l’Olbia, il che significa che in un arrivo a pari punti sarebbero gli arancioni a rimanere fuori dalla corsa. Serve dunque una vittoria per avere la certezza: con il pareggio infatti almeno due squadre potrebbero operare l’aggancio. La vittoria contro l’Alessandria che non perdeva da fine novembre è stata preziosissima, a corredo di un periodo nel quale la squadra toscana ha ottenuto 9 punti in cinque partite, riuscendo a rientrare nella zona che porta agli spareggi per la promozione dopo esserci rimasta fuori per due mesi.

PROBABILI FORMAZIONI GAVORRANO PISTOIESE

Giancarlo Favarin ha Damonte diffidato: possibile che nella mediana del Gavorrano giochi Maistro per non rischiare una squalifica ai playout. Per il resto, Barbuti e Moscati giocheranno davanti (con Brega che verosimilmente riposerà in vista dello spareggio), Elia Papini e Favale invece occuperanno le due fasce laterali lasciando a Remedi il compito di creare gioco in mezzo, con l’aiuto di Vitiello. In difesa Ropolo, Domenico Marchetti e Mori proteggeranno l’operato del portiere Falcone; Paolo Indiani invece schiera la sua Pistoiese con Biagini tra i pali, Zullo e Terigi a supporto di Quaranta in difesa. Il modulo è speculare: sempre 3-5-2, Mulas e Luperini agiscono da esterni con Minardi e Romeo Papini mezzali, ad aiutare Picchi che sarà il regista arretrato. Franco Ferrari, autore di 13 gol in questo campionato, giocherà al fianco di Surraco nel reparto avanzato.

QUOTE E PRONOSTICO

Per l’ultima giornata del campionato di Serie C, le principali agenzie di scommesse non hanno previsto quote: dunque le gare del giorno non sono state oggetto dell’analisi dei bookmaker e, salvo decisioni dell’ultima ora, non si potrà scommettere e puntare sugli ultimi 90 minuti della stagione regolare nel campionato della terza divisione del calcio italiano.

