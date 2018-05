Giro d’Italia 2018/ Streaming video e diretta tv, percorso e orari 2^ tappa (Haifa-Tel Aviv)

05 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Giro d'Italia 2018: una volata dell'anno scorso (LaPresse)

Oggi seconda tappa del Giro d’Italia 2018, ancora in Israele: in programma infatti c’è la Haifa-Tel Aviv di 167 km, frazione che dovrebbe sulla carta risolversi con un arrivo allo sprint di gruppo nella principale metropoli israeliana, visto che il percorso sarà quasi completamente pianeggiante. Insomma, dopo le emozioni anche in ottica classifica che ci ha subito riservato la cronometro d’apertura a Gerusalemme, oggi dovrebbe essere la prima occasione per i velocisti, che nel corso di questo Giro d’Italia non ne avranno moltissime e di conseguenza non vorranno lasciarsi sfuggire la possibilità di una volata a ranghi compatti a Tel Aviv. Andiamo dunque ad esaminare più in dettaglio che cosa ci propone il percorso di questo secondo giorno del Giro d’Italia in Israele e come si potrà seguire la Haifa-Tel Aviv.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 2^ TAPPA

Per seguire il Giro d’Italia 2018 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai: i canali di riferimento sono Rai Due e Rai Sport + HD. I collegamenti per la seconda tappa Haifa-Tel Aviv avranno inizio già alle ore 12.45 sul canale tematico, ma naturalmente sarà al pomeriggio il cuore della giornata, con la lunga cronaca a partire dalle ore 14.00 su Rai Due, incentrata sulla telecronaca di Francesco Pancani e Silvio Martinello, ma non solo. In chiusura il Processo alla Tappa, mentre per le rubriche e la replica serale si tornerà su Rai Sport + HD. Il Giro d’Italia sarà però visibile anche su Eurosport, canale disponibile sia per gli abbonati Sky sia per quelli di Mediaset Premium: appuntamento oggi a partire dalle ore 12.30. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d'Italia e il profilo Twitter @giroditalia.

GIRO D’ITALIA 2018: PERCORSO HAIFA TEL AVIV

Appuntamento con la partenza alle ore 12.50 italiane (le 13.50 locali) dalla nota città di Haifa, si pedalerà poi quasi per tutto il giorno lungo la costa del Mar Mediterraneo o al massimo nell’immediato entroterra, dunque su strade quasi sempre pianeggianti e che molto difficilmente faranno selezione. Il primo momento significativo arriverà dopo 22,3 km di corsa, quando il gruppo troverà il primo traguardo volante di questo Giro d’Italia (nelle cronometro naturalmente non sono previsti), in località Acri, un’altra delle città storicamente più note d’Israele. Circa a metà tracciato si troverà qualche saliscendi e la salita di Zikhron Ya’aqov avrà l’onore di essere il primo Gran Premio della Montagna del Giro 2018. Ascesa breve, che misura circa 2,6 km, sarà un Gpm di quarta categoria, anche se nel tratto più duro toccherà pendenze fino a un massimo del 13%: insomma, di certo ci sarà battaglia, anche perché la prima maglia azzurra farà gola a molti, tuttavia lo scollinamento sarà al km 91, cioè ad oltre 70 dal traguardo, di conseguenza la fatica non dovrebbe lasciare il segno sulle gambe dei velocisti. Subito dopo la fine della discesa si ricomincerà infatti a pedalare in pianura e sarà sempre così fino al traguardo. Al km 105,3 ci sarà il secondo traguardo volante in località Caesarea, la città romana per eccellenza di Israele che non poteva dunque mancare in questa storica prima volta del Giro d’Italia nello Stato ebraico, poi si volerà - per un tratto anche in autostrada - verso Tel Aviv, dove l’arrivo sarà collocato in Kaufmann Street al termine dei 167 km della tappa odierna, che saranno completati attorno alle ore 17.00 italiane. Gli ultimi chilometri saranno su ampi viali cittadini intervallati da alcune curve ad angolo retto. Da segnalare la presenza dei consueti ostacoli urbani al traffico come rotatorie, spartitraffico e talvolta dossi rallentatori. Il rettilineo finale misurerà 600 metri e sarà teatro del primo arrivo allo sprint.

