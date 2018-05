Inter, Spalletti/ “Ecco la ricetta per la Champions, la Juventus è solo colpa mia”

Inter, Luciano Spalletti in conferenza stampa pre-Udinese: “Ecco la ricetta per la Champions, la Juventus è solo colpa mia”. Le parole del tecnico nerazzurro in vista di domani

Luciano Spalletti, tecnico Inter - LaPresse

Nuovo esame Champions League per l’Inter, che domani, dalle ore 12:30, dovrà volare allo stadio Friuli per affrontare i padroni di casa dell’Udinese. La compagine bianconera non sarà avversario facile da sfidare, visto che ha da poco cambiato allenatore, mandando via Oddo e chiamando Tudor, che ovviamente vuole chiudere in bellezza la stagione. L’Inter viene tra l’altro dalla dolorosa sconfitta contro la Juventus, con tutte le polemiche che ne sono conseguite, ma Spalletti invita i suoi a non demoralizzarsi: «Bisogna reagire – dice il tecnico di Certaldo in conferenza stampa - non siamo felici, abbiamo ancora tutto a disposizione e dipende tutto da noi. Domani sarà una sfida difficilissima, hanno una squadra più forte di quello che dice la classifica e lo dimostra la gara d'andata».

“CON NOVE PUNTI ANDIAMO IN CHAMPIONS”

L’allenatore nerazzurro crede ancora nella Champions, che dista attualmente quattro lunghezze, i punti che separano l’Inter dall’accoppiata Roma-Lazio: «Se le vinciamo tutte e tre – ammette Spalletti - siamo in Champions, gli ostacoli dipende da come li affrontiamo». Nove punti in tre giornate, anche perché all’ultimo turno la squadra meneghina avrà lo scontro diretto con la Lazio, ma non sarà affatto semplice: «Dipende ancora tutto da noi – ha ribadito il nerazzurro - ciò che è successo ci deve fortificare, non dobbiamo far diventare tutto quello un limite o un condizionamento». Infine Spalletti torna a parlare della partita con la Juventus, addossandosi tutte le colpe: «Su Orsato non dico nulla, chiuso. Mi dispiace che a Davide (Santon ndr), sia andata addosso la critica in generale. Non ha alcuna responsabilità sul risultato finale. Unica vera responsabilità è la mia».

