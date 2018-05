Juventus Bologna/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Juventus Bologna, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Bianconeri vicini allo scudetto, ma Allegri non vuole sottovalutare i felsinei

05 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Juventus Verona, Serie A 36^ giornata (Foto LaPresse)

Juventus Bologna sarà diretta da Massimiliano Irrati; alle ore 20:45 l’Allianz Stadium di Torino ospita la partita valida per la terzultima giornata nel campionato di Serie A 2017-2018. Grande occasione per i bianconeri: vincendo questa sfida allungherebbero a +7 sul Napoli, anche se solo momentaneamente. Qualora i partenopei dovessero vincere resterebbero soltanto da battere il Verona all’ultima giornata senza considerare la trasferta contro la Roma, in caso contrario invece potrebbe bastare un punto per laurearsi campioni d’Italia per la settima volta consecutiva. Il Bologna non è ancora aritmeticamente salvo ma lo è nei fatti, e ormai da tempo; i felsinei proveranno ora a chiudere nel migliore dei modi il loro campionato e sicuramente tengono a fare bella figura su questo campo. Attenzione dunque a quello che potrebbe succedere, l’esito di questa partita non è affatto scontato.

JUVENTUS BOLOGNA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Juventus Bologna è trasmessa in diretta tv su entrambe le televisioni a pagamento: sul satellite i canali sono Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, mentre sul digitale terrestre dovrete andare su Premium Sport e Premium Sport HD. Le applicazioni Sky Go e Premium Play, riservate agli abbonati, non comportano costi aggiuntivi e vi permetteranno di seguire questa partita di San Siro anche in diretta streaming video, semplicemente avendo a disposizione un dispositivo mobile come un PC, un tablet o uno smartphone.

I RISULTATI E I PRECEDENTI

Nel giro di due giorni per la Juventus è cambiata tutta la vallata: a tre minuti dal 90’ della sfida contro l’Inter i bianconeri avevano sostanzialmente dato l’addio allo scudetto, schiacciati da una prestazione negativa e da un periodo pessimo nel quale avrebbero raccolto solo un punto in tre partite. La reazione di orgoglio con conseguente vittoria a San Siro ha invece generato il nuovo +4, confermato dal crollo del Napoli a Firenze: non solo dunque la Juventus è ancora padrona del suo destino, ma adesso potrebbe anche permettersi di perdere a Roma e vincere comunque lo scudetto, a patto che vinca le due partite casalinghe che le restano da giocare. Tra qualche giorno ci sarà anche la finale di Coppa Italia ma innanzitutto si pensa a prendersi il tricolore o comunque avvicinarlo: Massimiliano Allegri non deve commettere l’errore di sottovalutare questa partita, è vero che i Bologna ha vinto solo una volta nelle ultime nove giornate ma rimane una squadra che sa giocare a calcio e con un allenatore che già in passato (nel 2015, quando allenava il Parma) aveva fatto uno scherzetto ai bianconeri. Dunque, sfida tutta da vivere perchè la corsa allo scudetto che in questo momento sembrerebbe essere chiusa potrebbe clamorosamente riaprirsi, e per quello che abbiamo visto fino a qui è un’ipotesi nemmeno troppo peregrina.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BOLOGNA

Pjanic è squalificato: può sostituirlo Bentancur, oppure Allegri potrebbe vagliare direttamente il 4-2-3-1 con l’inserimento di Dybala tra Cuadrado e Douglas Costa. In caso contrario, uno dei tre rimarrà fuori per giocare la finale di Coppa Italia; sicuro del posto Higuain anche perchè Mandzukic sarà in panchina nella migliore delle ipotesi, Khedira e Matuidi invece faranno parte della sfida e il grande punto di domanda è Bernardeschi, che potrebbe avere spazio sulla trequarti. Difesa in emergenza: stagione finita per De Sciglio e Chiellini, Benatia e Barzagli in ballottaggio per affiancare Rugani con Howedes favorito su Lichtsteiner a destra e la staffetta consueta Alex Sandro-Asamoah dall’altra parte. Nel Bologna c’è Destro, ma dovrebbe andare in panchina: ancora Palacio da prima punta con Orsolini e Verdi ai suoi lati nel tridente offensivo. A centrocampo può tornare titolare Dzemaili, nel caso panchina per Nagy con la conferma di Pulgar da playmaker e Andrea Poli come mezzala dinamica in grado di dare una mano alla fase difensiva. Ibrahima Mbaye si candida ad avere un posto come terzino destro, dall’altra parte giocherà quasi certamente Masina mentre in mezzo a protezione di Mirante (ex della partita) i favoriti restano Giancarlo Gonzalez e De Maio.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per questa partita di Serie A, e indica un vantaggio nettissimo a favore della Juventus: la quota per il segno 1 che identifica il successo dei bianconeri vale infatti 1,15 mentre per l’affermazione esterna del Bologna (segno 2) siamo addirittura a 20,00. Naturalmente che la Juventus avesse un largo favore nel pronostico era risaputo e atteso; tuttavia se pensate che i campioni d’Italia possano fare un altro passo falso e pareggiare dovrete puntare sul segno X, e se all’Allianz Stadium entrambe le squadre dovessero realmente prendersi un punto la vostra vincita su questo anticipo serale sarebbe di 7,50 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto con questo bookmaker.

