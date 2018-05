Juventus Udinese Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Juventus Udinese Primavera: streaming video e tv del match valido nella 28^ giornata del campionato regolare. Del Canto si replicherà dopo la vittoria con il Verona?.

05 maggio 2018 Michela Colombo

Diretta Juventus Udinese Primavera (LaPresse)

Juventus-Udinese Primavera, diretta dall’arbitro Alessandro Prontera di Bologna, è la partita in programma oggi sabato 5 maggio 2018: fischio d’inizio previsto alle ore 13.00 nella 28^ giornata del campionato regolare. Il termine della stagione per la giovanili si avvicina ma oggi in campo avremo due club che potrebbero avere pochi stimoli in vista di questo rush finale. Classifica alla mano vediamo infatti che i padroni di casa oggi vantano appena l’ottava posizione con 37 punti e con la sola speranza di poter rientrare nella top ten della graduatoria. Non va meglio per i friulani che occupano la 13^ posizione con 29 punti, gli stessi del Napoli, e una salvezza di fatto già scritta anche se non ancora messa in cassaforte.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Juventus e Udinese Primavera, valida per la 26^ giornata del Campionato Primavera 1, sarà visibile in diretta tv gratuitamente su Sportitalia, che trasmetterà in chiaro (ma anche sulla piattaforma satellitare Sky per gli abbonati) il match. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di seguire la sfida anche se non potrete mettervi davanti a un televisore all’ora di Juventus Udinese Primavera: basterà collegarvi all’indirizzo Sportitalia.com, e trovare la sezione dedicata alla diretta streaming video del canale sportivo.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS UDINESE

Per questa sfida casalinga non pare improbabile che Alessandro Del Canto, allenatore della Juventus possa riproporre gran parte dell’11 visto pochi giorni fa contro il Verona, che ha portato alla Vecchia Signora la prima vittoria dopo parecchio tempo. Ecco quindi che nel 3-4-1-2 dovremmo vedere Loria tra i pali con di fronte a sé il terzetto con Serrao, Della Cerri e Zanandrea. Per la mediana spazio al duo centrale Fernardes-Portanova, con Di Pardo e Tripladelli chiamati sulle corsie. Nessun dubbio anche in attacco, dove i nomi saranno i soliti: Del Sole e Nicolussi sosterranno Jakupovic prima punta, con Kulenovic pronto dalla panchina.

Dovrebbe essere 4-4-2 invece per la probabile formazione dell’Udinese di ritorno da un pareggio con il Bologna, piuttosto intenso. Ecco quindi che il tecnico Giacomin si affiderà a Pizzignacco tra i pali con di fronte a sé il duo centrale Trevisan e Vasko: Ermacora e uno tra Caiazza e Bocic completeranno il reparto, per ma mediana Battiella appare confermato come pure le mezz’ali Paoluzzi e Brunetti: solo Ndreu rischia il posto a favore di Varesanovic. Pochi i dubbi in attacco per i bianconeri di Udinese: le maglie da titolari andranno a Garmendia e Djoulou.

