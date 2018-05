Lucchese Pro Piacenza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Lucchese Pro Piacenza, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I toscani sperano ancora di entrare nella griglia dei playoff

05 maggio 2018 Redazione

Diretta Lucchese Pro Piacenza, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Lucchese Pro Piacenza sarà diretta dal signor Nicola De Tullio e si gioca alle ore 16:30 di sabato 5 maggio: per le due squadre è arrivato il momento di chiudere la stagione regolare nel girone A della Serie C 2017-2018, ma la squadra toscana spera di proseguire la sua corsa nei playoff. Perchè sia così però avrà bisogno necessariamente di una vittoria, e poi dovrà avere risultati favorevoli da almeno altri due campi: compito dunque non semplice quello che attende la Lucchese, che in ogni caso cercherà di fare il suo in modo da non avere rimpianti, almeno legati all’ultima giornata di un torneo che è stato dispendioso e che non sempre è andato secondo previsioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lucchese Pro Piacenza non verrà trasmessa in diretta tv, ma come sempre l’appuntamento con le partite di Serie C è su elevensports.it, il portale che ha sostituito Sportube e che fornisce la diretta streaming video di tutta la stagione del campionato di terza divisione. Dovrete avere a disposizione dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone e sarà possibile pagare una quota per abbonarsi al servizio oppure, di volta in volta, acquistare la partita specifica come un singolo evento.

I RISULTATI

La Pro Piacenza avrebbe forse sperato di inserirsi nella corsa per i playoff, ma la classifica dice altro: gli emiliani sono lontani 8 punti dal decimo posto, il che significa che non sono riusciti a tenere il livello delle squadre migliori. Questo soprattutto in virtù di un rendimento esterno complicato, con appena 13 punti raccolti in 17 giornate. L’attenzione è tutta sulla Lucchese: i rossoneri toscani hanno vinto tre delle ultime cinque partite e si sono rimessi in corsa perdendone soltanto una nelle ultime undici, ma potrebbe non bastare. Bisogna superare almeno due squadre: siccome sia con Pistoiese che Pontedera la doppia sfida diretta è favorevole, le due rivali possono anche pareggiare mentre la Giana Erminio sarebbe alle spalle se non dovesse vincere sul campo dell’Arzachena. Visti gli incroci di calendario arrivare ai playoff non è certo impossibile per la squadra di Giovanni Lopez, che non ha subito gol nelle ultime partite (5 quelli realizzati); se l’obiettivo dovesse essere mancato, la causa sarebbe da ricercarsi soprattutto nel rendimento di fine autunno e inverno, quando sono arrivate dieci partite consecutive senza vittorie e con ben sei sconfitte, che hanno affondato una squadra che era riuscita anche a prendersi il quinto posto nella classifica del girone A e viaggiava con il vento in poppa.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE PRO PIACENZA

Giovanni Lopez dovrebbe confermare il 5-3-2 (o 3-5-2 che dir si voglia) che ha schiantato l’Olbia nell’ultima giornata, due settimane fa: dunque Albertoni tra i pali protetto dai centrali Baroni, Bertoncini ed Espeche con la posizione dei due laterali, Russu e Cecchini, che varierà a seconda della situazione. Damiani e Arrigoni in ogni caso giocheranno come mezzali a supporto di Buratto, lui pure capace di avanzare sul campo fino a posizionarsi alle spalle dei due attaccanti, che dovrebbero essere senza sorprese Fanucchi e Bortolussi (quest’ultimo rimane favorito su Shekiladze). La Pro Piacenza se la gioca con un 4-4-1-1: Mastroianni, che ha trovato lo scorso sabato il primo gol in campionato, agisce alle spalle di Musetti con Giacomo Ricci e Gianluca Barba che sono di fatto i due esterni capaci di avanzare la loro posizione fino a creare una sorta di 4-2-3-1. In mezzo al campo ci sono La Vigna e Cavagna; in difesa Calandra e Belfasti sono i due terzini, ballottaggio tra Lorenzo Paramatti e Mauro Belotti per la difesa con Battistini che va verso la conferma, in porta come sempre ci sarà Gori.

QUOTE E PRONOSTICO

Per l’ultima giornata del campionato di Serie C, le principali agenzie di scommesse non hanno previsto quote: dunque le gare del giorno non sono state oggetto dell’analisi dei bookmaker e, salvo decisioni dell’ultima ora, non si potrà scommettere e puntare sugli ultimi 90 minuti della stagione regolare nel campionato della terza divisione del calcio italiano.

© Riproduzione Riservata.