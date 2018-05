Milan Verona/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Milan Verona, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I rossoneri puntano alla qualificazione in Europa League, scaligeri ormai in Serie B

05 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Milan Verona, Serie A 36^ giornata (Foto LaPresse)

Milan Verona, che viene diretta da Fabrizio Pasqua, apre il programma della 36^ giornata nel campionato di Serie A 2017-2018: a San Siro si gioca alle ore 18:00 di sabato 5 maggio. Reduce dalla vittoria di Bologna, la squadra rossonera prova a fare il passo decisivo verso la qualificazione alla prossima Europa League, e ha una grande occasione per ottenere i tre punti visto che il Verona, penultimo in classifica, è ormai condannato alla Serie B con una retrocessione aritmetica che potrebbe arrivare già oggi in caso di sconfitta. Dunque per Gennaro Gattuso si tratta di un turno favorevole, che potrebbe anche portare a un miglioramento della posizione in classifica; naturalmente il Milan è già rimasto scottato da qualche partita di questo tipo, e dunque sa che dovrà dare il 100% per evitare brutte sorprese e l’ennesimo fallimento in questa stagione difficile.

MILAN VERONA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Milan Verona è trasmessa in diretta tv su entrambe le televisioni a pagamento: sul satellite i canali sono Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, mentre sul digitale terrestre dovrete andare su Premium Sport e Premium Sport HD. Le applicazioni Sky Go e Premium Play, riservate agli abbonati, non comportano costi aggiuntivi e vi permetteranno di seguire questa partita di San Siro anche in diretta streaming video, semplicemente avendo a disposizione un dispositivo mobile come un PC, un tablet o uno smartphone.

I RISULTATI E I PRECEDENTI

Per il Milan questa partita può servire anche come “riscaldamento” o comunque prova generale in vista della finale di Coppa Italia, che sta per arrivare: è chiaramente la sfida contro la Juventus il grande obiettivo di fine stagione per Gennaro Gattuso, che potrebbe mettere in bacheca il primo trofeo da allenatore e al tempo stesso archiviare la qualificazione in Europa League. Chiaramente però i rossoneri non possono contare su una partita secca contro una squadra sulla carta superiore: per questo motivo devono battere il Verona, per tenere a distanza Sampdoria e Fiorentina che avanzano con il vento in poppa e per provare a sorpassare l’Atalanta che, impegnata sul campo della Lazio, potrebbe perdere terreno e dunque essere scavalcata al sesto posto. Il Verona è condannato: aveva la grande occasione di riaprire tutto il discorso domenica, ma si è fatto battere al Bentegodi da una Spal che ha dimostrato di avere più voglia e qualità. Nonostante il campionato non sia stato del tutto negativo, la squadra di Fabio Pecchia ha sempre mancato gli appuntamenti che avrebbero potuto dargli una svolta; adesso per ritardare il verdetto aritmetico l’Hellas dovrebbe fare almeno un punto a San Siro e poi sperare che la Spal e il Chievo non facciano risultato domenica, in caso di sconfitta inoltre la retrocessione sarebbe ufficiale già oggi.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA

Quello che va capito nella formazione del Milan è se Gattuso deciderà di fare turnover in vista della Coppa Italia: al momento però sembra che si possa andare verso la conferma degli undici che hanno battuto il Bologna, l’unica modifica realistica è quella di Abate a destra (al posto di Calabria), mentre Locatelli dovrebbe giocare ancora da playmaker perchè Montolivo rimane precettato per mercoledì. Bonucci affianca Cristian Zapata con Ricardo Rodriguez a sinistra; Kessie e Bonaventura le due mezzali senza alcuna sorpresa, mentre davanti Cutrone è favorito su André Silva e Kalinic (che potrebbe essere titolare nella finale di coppa) con Suso e Calhanoglu che agiranno sugli esterni. Nel Verona recupera Moise Kean, che però dovrebbe andare in panchina; nel 4-3-3 di Pecchia ancora spazio per l’ex Cerci da prima punta, con Verde e Ryder Matos laterali. A centrocampo invece la spinta sarà garantita da capitan Romulo, in regia giocherà Calvano e Valoti sarà l’altra mezzala; difesa classica con Antonio Caracciolo e Vukovic coppia centrale davanti a Nicolas, Alex Ferrari sulla corsia destra e Fares che resta favorito su Souprayen per occupare la fascia opposta.

QUOTE E PRONOSTICO

Naturalmente il Milan è ampiamente favorito, e a dircelo è anche l’agenzia di scommesse Snai che ha fornito le quote per la sfida di San Siro: clamorosa la differenza tra il segno 1 per la vittoria dei rossoneri, che vale 1,15 volte la puntata, e il segno 2 che ha un valore di 18,00 ed è quello dea giocare se pensate che il Verona riuscirà a ottenere i tre punti. Per quanto riguarda il segno X, ovviamente è quello che identifica l’eventualità del pareggio e, se le cose oggi pomeriggio dovessero effettivamente andare in questo modo, la vostra vincita sarebbe di 8,00 volte la somma che avrete deciso di investire.

