Monza Olbia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Monza Olbia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Una partita poco importante, anche se gli isolani potrebbero prendersi i playoff

05 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Monza Olbia, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Monza Olbia, diretta dal signor Paolo Bitonti, si gioca alle ore 16:30 di sabato 5 maggio e vale per la 38^ giornata del girone A nel campionato di Serie C 2017-2018. I brianzoli sono ampiamente qualificati ai playoff e possono ancora aspirare a prendersi il quarto posto nella classifica; di fatto giocheranno in preparazione della prima sfida degli spareggi dove sperano di prendersi la promozione in Serie B. Diverso il discorso per gli isolani: di fatto l’Olbia può ancora centrare i playoff, ma avrebbe bisogno di risultati favorevoli in serie oltre alla vittoria al Brianteo. Realisticamente, il discorso è chiuso ma non si può mai sapere e dunque gli ospiti arrivano in Lombardia agguerriti, sperando in un miracolo sportivo che consegni loro una post season che è stata alla portata per molto tempo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Monza Olbia non verrà trasmessa in diretta tv, ma come sempre l’appuntamento con le partite di Serie C è su elevensports.it, il portale che ha sostituito Sportube e che fornisce la diretta streaming video di tutta la stagione del campionato di terza divisione. Dovrete avere a disposizione dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone e sarà possibile pagare una quota per abbonarsi al servizio oppure, di volta in volta, acquistare la partita specifica come un singolo evento.

I RISULTATI

Il campionato giocato dal Monza è stato ottimo: i brianzoli non si sono mai allontanati dalle prime dieci della classifica, se non in a metà dicembre ma soltanto per una giornata quando la classifica era molto corta. Dopo aver dominato il suo girone di Serie D, la squadra di Marco Zaffaroni ha mostrato la sua competitività a più riprese e, nonostante qualche passo falso sia comunque arrivato, arrivare a giocarsi gli spareggi per la promozione è un traguardo meritato. Sono solo due le sconfitte maturate nelle ultime 12 giornate, nelle quali sono invece arrivate sei vittorie; come detto il Monza può ancora prendersi il quarto posto strappandolo alla Carrarese, allo stesso tempo potrebbe ritrovarsi settimo ma tutto sommato va già bene così. La partecipazione ai playoff dell’Olbia è appesa a un filo sottilissimo che rischia di spezzarsi: intanto i sardi devono vincere, poi devono sperare nella contemporanea sconfitta di Pistoiese e Pontedera come primo requisito. In più, Giana Erminio e Lucchese non dovrebbero vincere, anzi i lombardi dovrebbero perdere per semplificare il tutto: si capisce dunque che sperare che ben quattro squadre non facciano risultato pieno è quantomeno difficile, e dunque per l’Olbia rimane il rammarico di un girone di ritorno concluso al quinto posto ma di un calo sensibile che ha portato a nove sconfitte al ritorno, con appena quattro vittorie. Peccato, ma il prossimo anno i sardi sapranno di poterci riprovare imparando dai propri errori.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA OLBIA

Per quanto detto in precedenza, Zaffaroni potrebbe far riposare tanti titolari in vista dei playoff: ci aspettiamo che in attacco ci sia Ponsat a prendere il posto di uno tra Cori e Mendicino, con Cogliati che potrebbe completare un reparto tutto nuovo. A centrocampo probabilmente starà fuori Guidetti (dentro Galli) e potrebbero essere risparmiati i due esterni D’Errico e Giudici, con Carissoni e Padula pronti a fare la loro comparsa dal primo minuto. Davanti al portiere Liverani invece possibile conferma di Caverzasi al centro e di Negro e Origlio sulle fasce, al posto di Riva invece potrebbe giocare Trainotti. L’Olbia non avrà a disposizione lo squalificato Dametto: spazio allora a Vasco Oliveira in coppia con Iotti, a protezione del portiere Aresti. Francesco Pisano e Cotali giocheranno da terzini, con Muroni a fare il playmaker davanti alla difesa e Vallocchia e Feola impiegati come mezzali; Biancu il tequartista, mentre davanti Ragatzu proverà a segnare per rimpinguare il suo bottino in Serie C, il suo partner potrebbe essere il nordcoreano Song Hyok Choe cui Bernardo Mereu darebbe la prima maglia da titolare dopo 5 spezzoni (per un totale di 44 minuti).

QUOTE E PRONOSTICO

Per l’ultima giornata del campionato di Serie C, le principali agenzie di scommesse non hanno previsto quote: dunque le gare del giorno non sono state oggetto dell’analisi dei bookmaker e, salvo decisioni dell’ultima ora, non si potrà scommettere e puntare sugli ultimi 90 minuti della stagione regolare nel campionato della terza divisione del calcio italiano.

