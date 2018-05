Napoli, Aurelio De Laurentiis/ “Sarri? Giocano sempre quelli, finito presto la benzina, la Juve non ha rubato"

05 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Aurelio De Laurentiis (LaPresse)

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato una importante intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato dei due principali temi d’attualità, cioè la lotta per lo scudetto con la Juventus e Maurizio Sarri, il cui futuro è in bilico. In effetti il presidente del Napoli non è stato tenero con il suo allenatore, che ha grandi meriti ma anche la colpa di far giocare sempre gli stessi giocatori, fatto che al Napoli ha causato brutte figure nelle Coppe e una eccessiva stanchezza anche in campionato, identificata come il primo motivo di uno scudetto che sembra ormai nelle mani della Juventus, alla quale De Laurentiis riconosce dunque i meriti di un’altra eccellente stagione. Partendo proprio dalle polemiche arbitrali, il presidente De Laurentiis non è d’accordo con chi sostiene che il campionato è stato falsato: "Non parlerei in questi termini. Non ci hanno rubato nulla, la Var a volte non è stata utilizzata o utilizzata male in precedenza, quando avremmo potuto prendere più distacco sulle avversarie".

NAPOLI, DE LAURENTIIS CRITICA LA GESTIONE DI SARRI

Il giornalista chiede poi ad Aurelio De Laurentiis che cosa non ha funzionato per arrivare fino in fondo e il presidente del Napoli ripercorre la stagione: "A inizio stagione abbiamo dovuto anticipare il ritiro, perché avevamo il playoff di Champions League. Quindi, l’avvio anticipato ha fatto sì che il carburante si esaurisse ad aprile. Avremmo potuto evitare questo calo se fossero stati utilizzati tutti i giocatori della rosa. Abbiamo avuto anche 17 punti di vantaggio sulla terza e siamo stati in testa 24 giornate. Avremmo potuto far riposare qualche giocatore per tenerlo fresco per il finale. Non è stato così. Se non si fosse fatto male Ghoulam non avremmo mai scoperto che Mario Rui è un buon giocatore". Insomma, De Laurentiis non ha apprezzato la scelta di Sarri di puntare sempre sugli stessi giocatori, di fatto sacrificando le Coppe, scelta che al presidente non è proprio piaciuta: "Io non avrei mollato le coppe europee. Contro il Lipsia abbiamo perso l’andata perché alla vigilia lui aveva lasciato intendere che dell’Europa gli importava poco o niente. Dichiarazioni che potrebbero aver smontato i giocatori. Poi, a Lipsia, abbiamo dimostrato di poter vincere, ma non è bastato". A questo punto, la domanda è una: il futuro del Napoli sarà ancora con Sarri? Su questo punto, il presidente ancora non si sbilancia: "Con e senza, dipende da lui. Non mi sembra adesso il caso di insistere con lui, va lasciato lavorare tranquillo. Da gennaio gli ho parlato diverse volte, se alla fine vorrà rimanere per me sarà un grande piacere. Se qualcuno, poi, dovesse pagare la clausola rescissoria, a quel punto non potrei fare niente".

