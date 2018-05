Novara Pescara/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Novara Pescara, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro salvezza, ma gli abruzzesi sono quasi al sicuro mentre rischiano i piemontesi

05 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Novara Pescara, Serie B 40^ giornata (Foto LaPresse)

Novara Pescara, che verrà diretta dal signor Piccinini, è una delle partite che rientrano nel programma della 40^ giornata della Serie B 2017-2018: le due squadre scendono in campo alle ore 15:00 di sabato 5 maggio. Sfida che allo stadio Piola vale per la salvezza, ma con contesti leggermente diversi: il Pescara infatti ha quasi archiviato la pratica, con 5 punti di vantaggio su un terzetto di squadre e due di queste che si sfidano oggi in uno scontro diretto determinante. Il Novara su queste tre formazioni ha appena una lunghezza di margine: inevitabile allora che siano i piemontesi a dover puntare la posta piena, anche perchè giocano in casa e devono necessariamente sfruttare l’occasione per evitare di essere sorpassati e dover soffrire ancora di più nelle ultime due giornate.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Novara Pescara è un appuntamento in diretta tv riservato esclusivamente agli abbonati alla televisione satellitare: l’appuntamento è sui canali di Sky Calcio, con la possibilità di acquistare il singolo evento da parte di chi non avesse sottoscritto lo specifico pacchetto. Come sempre la partita si potrà seguire in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smarphone; sui canali Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 va invece in onda Diretta Gol Serie B, il programma che fornisce in tempo reale i gol e le azioni salienti da tutti i campi collegati, che si passeranno costantemente la linea.

I RISULTATI E I PRECEDENTI

Rottura prolungata per il Novara, che non vince da sei partite: quattro di queste le ha pareggiate, gli 1-1 di Bari ed Empoli sono sicuramente risultati positivi mentre lo stesso non si può dire dell’identico esito del turno infrasettimanale, con la Cremonese che è riuscita a riprendere una squadra rimasta in dieci uomini dopo essere passata in vantaggio. Soprattutto a rendere ancora pericolanti i piemontesi sono lo 0-0 (esterno) nel derby contro la Pro Vercelli e la sconfitta casalinga contro la Ternana, due partite che avrebbero potuto cambiare non di poco la situazione di una squadra che dovrà lottare fino alla fine, e che non ha un calendario particolarmente felice. Il Pescara si è salvato (o quasi) con le due vittorie consecutive su Spezia e Ternana: non festeggiava un successo da due mesi e mezzo, ne ha presi due in fila per avvicinare l’obiettivo, anche se all’inizio della stagione gli abruzzesi pensavano di potersi giocare la promozione almeno attraverso i playoff. Lo 0-0 contro il Cesena non è risultato ottimale, se non altro perchè tiene il Delfino ancora in ansia; tuttavia il peggio sembra passato, e già oggi potrebbe arrivare la salvezza aritmetica.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA PESCARA

Macheda è tornato a segnare dopo cinque mesi e poi è stato espulso: tutto in una partita per l’attaccante del Novara che, squalificato, lascerà il posto a uno tra Moscati e Riccardo Maniero al fianco di Puscas, mentre a centrocampo dovrebbero andare verso la conferma Dickmann e Di Mariano come esterni con Sciaudone e Orlandi al centro dello schieramento. Golubovic e Calderoni saranno i due terzini, Troest e Chiosa sono favoriti su Del Fabro e Andrea Mantovani per proteggere Montipò e giocare dunque al centro della difesa. Nel Pescara Gravillon e Perrotta al centro della difesa, mentre Balzano e Alessandro Crescenzi agiranno come esterni; in porta Fiorillo, a centrocampo Machin e Coulibaly si giocano una maglia da mezzala con Valzania confermato sull’altro versante e Brugman che sarà invece il playmaker davanti alla difesa. Nel tridente offensivo Mancuso a destra e Capone (in vantaggio nel ballottaggio con Baez) a sinistra, la prima punta sarà Stefano Pettinari ma attenzione alla possibilità di mandare in campo Cocco dal primo minuto.

QUOTE E PRONOSTICO

La Snai ha fornito le quote per la partita del Piola, e secondo questo bookmaker a essere favorito per la vittoria è il Novara: siamo a una quota di 2,05 sul segno 1 che identifica appunto il successo dei padroni di casa, mentre la quota posta sul segno 2 per il successo esterno del Pescara vale 4,00. Si può chiaramente giocare anche l’eventualità del pareggio, e in questo caso è il segno X quello sul quale puntare: se le cose dovessero effettivamente andare in questo modo, il vostro guadagno sulla gara di Serie B sarebbe di 3,00 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.