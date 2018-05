Pagelle/ Juventus-Bologna: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 36^ giornata - primo tempo)

Pagelle Juventus Bologna: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 36^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori allo Stadium (oggi 5 maggio)

05 maggio 2018 Stefano Belli

Pagelle Juventus Bologna (LaPresse)

All'Allianz Stadium di Torino è in corso il secondo anticipo della 36^ giornata di Serie A 2017-18 tra Juventus e Bologna, al riposo il parziale premia la squadra di Donadoni che è avanti per 1 a 0: ecco i voti del primo tempo. In teoria doveva essere una partita a senso unico, si pensava che i bianconeri non avrebbero avuto grossi problemi a trovare la via del gol, invece Mirante (6,5) fa il suo dovere su Higuain (6) e Alex Sandro (6) mentre Dybala (6) non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Poco prima della mezz'ora Barzagli (5) coglie di sorpresa Buffon (5-) con un retropassaggio avventato, l'estremo difensore bianconero a sua volta mette in difficoltà Rugani (5), a quel punto Crisetig (7+) ne approfitta avventandosi sul pallone come se non ci fosse un domani: il numero 24 di Allegri lo ferma in maniera non così plateale ma disinteressandosi della sfera e quindi il direttore di gara decide di indicare il dischetto. Dagli undici metri Verdi (7) mantiene il sangue freddo e gonfia la rete, prima dell'intervallo Higuain di testa non impensierisce Mirante. Ora la Juve ha a disposizione 45 minuti per evitare di riaprire un campionato che sembrava già finito.



VOTO JUVENTUS 5,5 - Nella prima parte di gara i bianconeri sembrano avviati sulla strada giusta, poi Buffon, Barzagli e Rugani si complicano la vita da soli regalando un rigore e un gol agli avversari.

MIGLIORE JUVENTUS: MARCHISIO 6,5 - Dirige il gioco cercando di innescare i compagni e smistare i palloni verso l'area di rigore avversaria.

PEGGIORE JUVENTUS: BUFFON 5- - Una distrazione fatale sul retropassaggio di Barzagli, il portiere completa la frittata sbagliando completamente l'apertura per Rugani che viene preso in controtempo da Crisetig.



VOTO BOLOGNA 6,5 - Gli uomini di Donadoni non sono venuti a Torino per farsi una scampagnata, se la stanno giocando come se i felsinei fossero in piena zona retrocessione e approfittano del black-out degli avversari per portarsi in vantaggio.

MIGLIORE BOLOGNA: CRISETIG 7+ - Anche stasera Verdi dimostra di essere il giocatore di maggior talento ma è il numero 12 felsineo a conquistare l'attimo cogliendo l'attimo e facendosi trovare al posto giusto.

PEGGIORE BOLOGNA: S. ROMAGNOLI 5,5 - Per poco non manda in porta Dybala, un grave errore di valutazione che poteva costare caro agli ospiti. (Stefano Belli)

© Riproduzione Riservata.