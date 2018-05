Pagelle/ Milan Verona: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 36^ giornata - primo tempo)

Pagelle Milan Verona: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 36^ giornata.

Pagelle Milan Verona - LaPresse

Vediamo le pagelle di Milan Verona al termine del primo tempo della partitaq in cui il Milan è avanti due a zero contro l'Hellas Verona a San Siro. Prima occasione per gli uomini di Gattuso col tiro di Suso dalla distanza, su cui Silvestri è costretto a respingere. I rossoneri premono sulla destra con un traversone insidioso di Kessie. Al settimo Bonucci ci prova da fuori area con un tiro potente, poi è Kessie a sciupare clamorosamente a porta praticamente sguarnita sulla respinta corta di Silvestri. Il vantaggio arriva all'undicesimo grazie a Calhanoglu che insacca con una girata potente sul cross basso di Suso. Solo Milan in campo, il Verona soffre e rischia al diciassettesimo sull'ennesimo tentativo di Chalanoglu: Silvestri dice no. I padroni di casa insistono e raddoppiano poco dopo la mezzora con una girata fulminea di Cutrone, che insacca col mancino. Solo Milan in campo nei primi quarantacinque minuti di gioco.

PAGELLE MILAN VERONA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO MILAN 7 Lungo torello dei rossoneri nei primi quarantacinque minuti di gioco, condito da due bei gol. Tutto tropo facile per i rossoneri. MIGLIORE MILAN Calhanoglu 7 Trova la rete del vantaggio e si rende pericoloso costantemente dalle parti di Silvestri. PEGGIORE MILAN Donnarumma NG Non c'è un peggiore nel Milan, al massimo un Donnarumma che fa da spettatore. Quindi non giudicabile. VOTO VERONA 4 Difesa posizionata malissimo, rende la vita semplice agli attaccanti del diavolo. MIGLIORE VERONA Romulo 6 Non certo spumeggiante, ma sicuramente il più ordinato dei suoi. PEGGIORE VERONA Berazotti 4 Come tutto il resto della difesa. Perforabile con gran faciilità dagli attacchi rossoneri.

