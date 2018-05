Piacenza Livorno/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Piacenza Livorno, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I labronici sono già promossi in Serie B, i lupi sono certi di giocare i playoff

05 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Piacenza Livorno, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Piacenza Livorno, diretta dal signor Daniele De Remigis, si gioca alle ore 16:30 di sabato 5 maggio e vale per l’ultima giornata del girone A della Serie C 2017-2018. Entrambe le squadre sono tranquille: i labronici hanno festeggiato la promozione in Serie B con una giornata di anticipo e dunque danno l’addio al campionato della terza divisione sperando di non doverlo rivedere per lungo tempo. Il Piacenza si prepara ai playoff: qualificazione archiviata senza patemi per i lupi che non rischiano nemmeno di perdere la loro ottava posizione. Dunque per entrambe un pomeriggio tranquillo; il risultato non sarà la cosa più importante, anche se i due allenatori e i giocatori in campo terranno a fare bella figura trattandosi di una partita che potremmo definire di cartello (al netto delle posizioni di classifica).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Piacenza Livorno non verrà trasmessa in diretta tv; ovviamente però gli appassionati al campionato di Serie C potranno utilizzare la consueta piattaforma elevensports.it, che dall’inizio della stagione ha sostituito il vecchio Sportube e fornisce la diretta streaming video di tutte le partite della terza divisione. Avendo a disposizione dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone si potrà sottoscrivere un abbonamento al servizio, oppure di volta in volta scegliere di acquistare il singolo evento.

I RISULTATI E I PRECEDENTI

Il Livorno ce l’ha fatta: la promozione diretta in Serie B è arrivata al termine di un campionato complicato, dominato nel girone di andata ma con un crollo verticale al ritorno. Quanto i labronici hanno trascorso sei partite senza vincere (quattro sconfitte) il margine è stato ridotto e il Siena si è anche preso la vetta a marzo tenendola fino a metà aprile. Se vogliamo, il Livorno ha vinto il girone A più che altro perchè le avversarie non sono riuscite ad approfittare del momento; certo non si può dimenticare però che i labronici sono rimasti imbattuti nelle prime 14 giornate e hanno chiuso il girone di andata facendo 43 punti. Il Piacenza è riuscito a blindare i playoff con un ottimo periodo finale: cinque vittorie in dieci partite con la sola sconfitta di Carrara, ottavo posto blindato (+5 su Pistoiese e Pontedera) e impossibilità di andare a prendersi il settimo visto che in settimana sono arrivati due punti di penalizzazione. Al netto del fatto che cambierebbe poco (l'Alessandria, avendo vinto la Coppa Italia, salterà in ogni caso i turni relativi al girone A), Arnaldo Franzini si giocherà la partita di oggi provando a vincerla senza se e senza ma, anche perchè tre punti contro la squadra che ha ottenuto la promozione diretta fanno sempre morale in vista del grande appuntamento con i playoff.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA LIVORNO

I playoff sono imminenti, quindi è probabile che Franzini faccia ampio turnover: in porta potrebbe esserci sempre Fumagalli, ma già in difesa Pergreffi e Jacopo Silva potrebbero lasciare il posto ad altri (per esempio Di Cecco) con Bini che verso la conferma. Sulle corsie laterali Mora e Furlotti si preparano a prendere il posto di Castellana e Masciangelo, in mediana invece non dovrebbero giocare Della Latta e Segre, potrebbero tornare utili Tommaso Morosini e Pederzoli se avranno recuperato. Dietro le punte ci sarà Corradi, difficilmente Corazza e Niccolò Romero saranno titolari; al loro posto Pesenti e uno tra Franchi e Zecca. Possibile formazione rivoluzionata anche per Andrea Sottil, che darà spazio a chi ha giocato meno: Pulidori in porta, Bresciani a sinistra (anche perchè Franco è infortunato) con Borghese e Pirrello da centrali; potrebbe essere confermato Pedrelli a destra, potrebbe giocare anche Morelli, si vedrà e così a centrocampo, dove capitan Luci potrebbe comunque essere titolare al fianco di Giandonato e Kabashi. Davanti, Vantaggiato vuole rimpinguare il suo bottino di gol (17) e dunque potrebbe esserci, Murilo e uno tra Manconi e Joshua Pérez saranno presumibilmente i suoi sparring partner nel tridente.

QUOTE E PRONOSTICO

Per l’ultima giornata del campionato di Serie C, le principali agenzie di scommesse non hanno previsto quote: dunque le gare del giorno non sono state oggetto dell’analisi dei bookmaker e, salvo decisioni dell’ultima ora, non si potrà scommettere e puntare sugli ultimi 90 minuti della stagione regolare nel campionato della terza divisione del calcio italiano.

