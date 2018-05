Prato Siena/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Prato Siena, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Partita ininfluente per chiudere il girone A, entrambe conoscono il loro destino

05 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Prato Siena, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Prato Siena, diretta dal signor Luca Zufferli della sezione di Udine, si gioca alle ore 16:30 di sabato 5 maggio: al Lungobisenzio uno degli innumerevoli derby toscani nel girone A della Serie C 2017-2018 chiude la stagione regolare, e ci conduce direttamente alla post season. Entrambe le squadre la giocheranno; se però il Prato dovrà disputare il playout per rimanere in categoria, per la Robur c’è la possibilità di centrare la promozione in Serie B. Il Siena però arriva ai playoff con tanta delusione: con qualche punto in più avrebbe centrato il salto di categoria vincendo il girone, adesso invece dovrà affrontare un percorso irto di difficoltà e nel quale i rapporti di forza dettati dal campionato potrebbero non essere confermati.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Prato Siena non si potrà seguire in diretta tv, ma come sempre gli appassionati potranno collegarsi al portale elevensports.it: da quest’anno ha sostituito il vecchio Youtube con gli stessi servizi, ovvero tutte le partite della Serie C in diretta streaming video - avendo a disposizione PC, tablet o smartphone. Si potrà sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma oppure acquistare il singolo evento; visto che siamo ormai nell’imminenza dei playoff, il sito offrirà un abbonamento speciale per le partite della post season e della lunga corsa verso la quarta promozione in Serie B.

I RISULTATI

La partita di oggi conta davvero poco: il Prato non può evitare l’ultimo posto in classifica e sa già di dover giocare contro l’Arezzo per salvarsi, senza il vantaggio del fattore campo. Il Siena sa già di essere secondo (il Pisa ha il turno di riposo), ma anche se fosse scivolato in terza posizione avrebbe comunque saltato i turni playoff che riguardano il girone A, e la sua corsa verso la Serie B inizierà con la fase nazionale. Se non altro la Robur potrà preparare al meglio gli impegni, ma come detto c’è delusione dalle parti del Franchi: il Siena avrebbe davvero potuto rimanere davanti al Livorno, lo aveva anche superato nel momento della crisi labronica ma non è riuscito a confermarsi, perdendo punti preziosi e in partite anche decisamente abbordabili. Adesso la squadra di Michele Mignani dovrà essere brava a cancellare i sentimenti negativi per tuffarsi con entusiasmo negli spareggi: la corsa non è finita. Nè quella del Prato, che ha il dovere di provarci: i gigliati hanno sofferto terribilmente per tutto il campionato e hanno anche perso il lungo testa a testa con Gavorrano e Cuneo per non arrivare ultimo. Una sola vittoria nelle ultime otto partite, nel girone di ritorno il passo è stato leggermente migliore rispetto a una terribile andata ma non è comunque servito; anche per il Prato dunque si tratta di resettare tutto e ripartire da zero, sapendo che in una sfida diretta potrebbe davvero succedere di tutto.

PROBABILI FORMAZIONI PRATO SIENA

Nel Prato è squalificato Liurni, mentre Tommaso Ceccarelli è diffidato: possibile allora che Pasquale Catalano tenga in panchina il suo esterno offensivo sostituendolo con Colli, che si posizionerà a destra con la conferma di Piscitella dall’altra parte e di Fantacci in zona centrale, questa linea sulla trequarti supporterà Akammadu che potrebbe essere ancora la prima punta. Gargiulo e Bertoli in mediana, in difesa invece Cistana e Zucchetti sulle corsie con Casale e Coccolo a protezione di Mouhamadou Sarr; Mignani potrebbe presentare un Siena fortemente rimaneggiato in vista dei playoff. Quasi certamente Pane e Rondanini, entrambi diffidati, partiranno dalla panchina; dunque terzino destro sarà Cleur, mentre in porta potremmo vedere il giovane Crisanto che è cresciuto nella Roma. Per il resto, difesa con Alberto Dossena e Paniarello al centro, sulla sinistra possibile vedere Mahrous; in mediana Bulevardi e Guerri sono pronti a prendere il posto di Damian e Vassallo, possibile conferma per Gerli mentre davanti riposeranno i due esterni Guberti e Marotta, spazio a Emmausso e Neglia con Santini ancora favorito per il ruolo di prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Per l’ultima giornata del campionato di Serie C, le principali agenzie di scommesse non hanno previsto quote: dunque le gare del giorno non sono state oggetto dell’analisi dei bookmaker e, salvo decisioni dell’ultima ora, non si potrà scommettere e puntare sugli ultimi 90 minuti della stagione regolare nel campionato della terza divisione del calcio italiano.

