Probabili formazioni/ Juventus Bologna: quote, le ultime novità live (Serie A 36^ giornata)

05 maggio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Juventus Bologna, Serie A 36^ giornata (Foto LaPresse)

Juventus Bologna si gioca alle ore 20:45 di sabato 5 maggio, come secondo anticipo nella 36^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018: mancano tre turni al termine del torneo e per i bianconeri il settimo scudetto consecutivo è vicino. Non scontato: bisognerà ancora vincere due partite per tenere dietro il Napoli, in un finale strepitoso con continui sorpassi e controsorpassi. Sembrava fatta per i partenopei prima della scorsa settimana, poi i bianconeri hanno vinto sul campo dell’Inter con due gol ravvicinati nel finale e lo stesso Napoli è crollato a Firenze, perdendo la possibilità di rimanere a contatto e rendere ancora importante la trasferta della Juventus all’Olimpico (contro la Roma). Potrà esserlo ancora se il Bologna, che è sostanzialmente già salvo, farà il colpo all’Allianz Stadium; i bianconeri visti ultimamente certamente possono soffrire (e lo hanno fatto con chiunque), per questo il discorso rimane aperto. Andiamo allora a dare uno sguardo al modo in cui i due allenatori potrebbero disporre i loro giocatori sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Juventus Bologna.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ ovviamente la Juventus ad arrivare favorita a questa partita, ma quello che ci propone l’agenzia di scommesse Snai è un vantaggio netto: secondo questo bookmaker infatti i bianconeri hanno una quota sulla loro vittoria (segno 1) di 1,15 volte la somma giocata, mentre l’affermazione del Bologna - identificata ovviamente dal segno 2 - arriva a 18,00. Una differenza sostanziale, forse anche per le motivazioni diverse che accompagnano le due squadre; per quanto riguarda il pareggio, il segno X è quello che dovrete giocare se credete a questa eventualità. Se le cose all’Allianz Stadium dovessero andare in questo modo, il vostro guadagno sulla partita di Serie A sarebbe di 7,50 volte la cifra che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BOLOGNA

I DUBBI DI ALLEGRI

Espulso o meno a San Siro, Pjanic è squalificato per questa partita: dunque Massimiliano Allegri ha due soluzioni possibili. La prima: sostituzione ruolo per ruolo e dentro Bentancur a giocare tra Khedira e Matuidi, così da confermare il modulo 4-3-3. La seconda: Dybala titolare sulla trequarti con il 4-2-3-1, che preserverebbe in contemporanea il posto di Cuadrado e Douglas Costa. Il tecnico della Juventus deciderà anche con particolare riguardo alla imminente finale di Coppa Italia; per questo si opta per la prima ipotesi, con la Joya dunque in panchina ma pronto per mercoledì. Higuain sarà la prima punta, Bernardeschi è in ballottaggio per gli esterni - ma dovrebbe partire dalla panchina - mentre non dovrebbe farcela Mandzukic che soffre ancora per il colpo alla caviglia ricevuto da Vecino, e dunque ancor più certa la presenza del Pipita tornato a segnare proprio nel momento più importante della stagione. Scelte obbligate in difesa, dove mancano De Sciglio e Chiellini: ballottaggio tra Barzagli e Benatia per affiancare Rugani (favorito il fiorentino, perchè l’ex di Udinese e Roma dovrebbe giocare in Coppa Italia), sugli esterni Howedes e Asamoah favoriti su Lichtsteiner e Alex Sandro. Szczesny giocherà la finale contro il Milan, dunque in porta questa sera dovremmo vedere ancora Buffon.

LE SCELTE DI DONADONI

Non c’è pace per Roberto Donadoni: torna Mattia Destro ma si fermano sia Giancarlo Gonzalez che Pulgar. Dunque, in difesa con De Maio ci sarà spazio per Simone Romagnoli; a completare il reparto i due terzini, molto probabilmente Ibrahima Mbaye e Masina. A centrocampo a fare le veci di Pulgar possono essere in due: Crisetig e Nagy, ma può essere che entrambi siano in campo dal primo minuto perchè Dzemaili non sta bene e, pur a disposizione, sembra destinato a partire dalla panchina avendo eventualmente campo nel secondo tempo. Sarà Andrea Poli a portare la consueta dose di dinamismo partendo dalla mezzala destra; davanti abbiamo detto del recupero di Destro, ma l’attaccante marchigiano dovrebbe partire dalla panchina perchè la scelta del suo allenatore dovrebbe ricadere nuovamente su Palacio, che si muoverà come prima punta nel tridente e ha ottimi ricordi delle sue partite contro la Juventus (in particolare di una). A supportare il Trenza, nel ruolo di esterni d’attacco, saranno Orsolini e Verdi: partita speciale per il primo, il cui cartellino è di proprietà della Juventus e che rimane in vantaggio su Federico Di Francesco, altra ipotesi per ricoprire il ruolo di laterale destro (parte invece piuttosto indietro nelle gerarchie Krejci).

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): 1 Buffon; 21 Howedes, 15 Barzagli, 24 Rugani, 22 Asamoah; 6 Khedira, 30 Bentancur, 14 Matuidi; 7 Cuadrado, 9 Higuain, 11 Douglas Costa

A disposizione: 23 Szczesny, 16 Pinsoglio, 26 Lichtsteiner, 4 Benatia, 12 Alex Sandro, 8 Marchisio, 33 Bernardeschi, 10 Dybala, 17 Mandzukic

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: Pjanic

Indisponibili: De Sciglio, Chiellini, Sturaro

BOLOGNA (4-3-3): 83 Mirante; 15 I. Mbaye, 6 De Maio, 26 S. Romagnoli, 25 Masina; 16 A. Poli, 12 Crisetig, 2 Nagy; 8 Orsolini, 24 Palacio, 9 Verdi

A disposizione: 1 A. Da Costa, 34 Ravaglia, 4 Krafth, 35 Torosidis, 33 C. Keita, 7 Dzemaili, 14 F. Di Francesco, 21 Falletti, 19 Avenatti, 10 Destro, 11 Krejci

Allenatore: Roberto Donadoni

Squalificati: -

Indisponibili: G. Gonzalez, Helander, Donsah, Pulgar

