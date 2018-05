Probabili formazioni/ Milan Verona: quote, le ultime novità live (Serie A 36^ giornata)

Probabili formazioni Milan Verona: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Rossoneri senza Andrea Conti e Biglia e con l'imminente finale di Coppa Italia

05 maggio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Milan Verona, Serie A 36^ giornata (Foto LaPresse)

Milan Verona è il primo anticipo nella 36^ giornata di Serie A 2017-2018: si gioca a San Siro sabato 5 maggio, con calcio d’inizio alle ore 18:00. Tre turni alla fine del campionato: i rossoneri proveranno a sfruttarli per blindare la loro qualificazione all’Europa League, che è vicina ma non è affatto scontata, perchè l’Atalanta è ancora davanti e ci sono Sampdoria e Fiorentina che stanno risalendo la corrente in maniera importante. Gennaro Gattuso ovviamente guarda anche all’imminente finale di Coppa Italia, che potrebbe portare il secondo trofeo in bacheca nel giro di un anno e mezzo; il Verona ha ormai un piede in Serie B, per evitare la retrocessione dovrebbe vincere oggi e sperare che la Spal non lo faccia domani. Andiamo adesso a valutare quali sono i dubbi e le certezze che albergano nella mente dei due allenatori a poche ore dal calcio d’inizio, e dunque in che modo i vari giocatori potrebbero essere disposti sul terreno di gioco del Giuseppe Meazza, analizzando in maniera più approfondita e dettagliata quelle che sono le probabili formazioni di Milan Verona.

QUOTE E PRONOSTICO

Netto il vantaggio che l’agenzia di scommesse Snai sancisce per il Milan nel pronostico della partita: secondo questo bookmaker infatti la quota posta sul segno 1, per la vittoria dei rossoneri, vale 1,14 contro il 18,00 che accompagna il segno 2 da giocare per l’affermazione esterna del Verona. Per quanto riguarda invece il pareggio, dovrete puntare sul segno X se pensate che a San Siro nessuna delle due squadre sarà in grado di vincere, e in questo caso la vostra vincita sarebbe di 8,00 volte la somma giocata, dunque anche qui si tratta di un valore piuttosto alto.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA

GLI 11 DI GATTUSO

Si pensa come detto alla Coppa Italia: non sarà turnover ampio ma qualcosa cambierà in vista di mercoledì. Per esempio Abate a destra, a far tirare il fato a Calabria; magari Antonelli a sinistra (ma Ricardo Rodriguez rimane favorito), mentre in mezzo ci sarà ancora Cristian Zapata perchè Gattuso conta di avere titolare Alessio Romagnoli tra qualche giorno (oggi dovrebbe andare in panchina). Gigio Donnarumma e Bonucci completano lo schieramento difensivo; in mediana confermato Locatelli (stesso discorso di cui sopra: in Coppa giocherà Montolivo, la stagione di Lucas Biglia è terminata in anticipo), poi attenzione a Borini che potrebbe dare respiro a uno tra Bonaventura, Suso e Calhanoglu. Ipotizziamo: fuori lo spagnolo e confermati gli altri due, con anche Kessie che avrà posto da interno destro. Davanti, la scelta della prima punta dipenderà da quello che l’allenatore del Milan ha in mente per affrontare la Juventus: giocherà chi rimarrà fuori mercoledì e, siccome per la Coppa Italia ci aspettiamo Cutrone, oggi dovrebbe essere il turno di Kalinic che rimane leggermente favorito su André Silva.

LE SCELTE DI PECCHIA

Partita da ex per Simone Calvano, passato dalla Primavera del Milan senza però avere la possibilità di raggiungere la prima squadra: è favorito su Franco Zuculini nel ruolo di schermo davanti alla difesa, con Romulo e Valoti che invece agiranno sulle due mezzali. Fabio Pecchia ritrova Moise Kean, ma il giovane vercellese di proprietà della Juventus dovrebbe partire dalla panchina a favore di Cerci, altro ex e schierato da finto centravanti; l’alternativa è che lo stesso numero 10 si disponga sull’esterno, ma qui sarebbe in ballottaggio con Verde. A sinistra spazio a Ryder Matos, che deve vincere la concorrenza di Aarons; partono più indietro Bruno Petkovic (potrebbe essere la prima punta di peso) e il sudcoreano Lee Seung-Woo. Non dovrebbe essere modificata la difesa: Alex Ferrari e Fares da terzini (ma attenzione a Souprayen, che fino all’ultimo si giocherà la maglia sulla corsia mancina), Vukovic in coppia con Antonio Caracciolo per fare da protezione al portiere Nicolas. PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA: IL TABELLINO MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 20 Abate, 17 C. Zapata, 19 Bonucci, 68 Ri. Rodriguez; 79 Kessie, 73 Locatelli, 5 Bonaventura; 11 Borini, 7 Kalinic, 10 Calhanoglu A disposizione: 30 Storari, 90 An. Donnarumma, 2 Calabria, 22 Musacchio, 15 G. Gomez, 13 A. Romagnoli, 31 Antonelli, 18 Montolivo, 4 José Mauri, 8 Suso, 9 André Silva, 63 Cutrone Allenatore: Gennaro Gattuso Squalificati: - Indisponibili: A. Conti, Lucas Biglia VERONA (4-3-3): 1 Nicolas; 28 A. Ferrari, 12 Ant. Caracciolo, 26 Vukovic, 93 Fares; 2 Romulo, 23 Calvano, 27 Valoti; 7 Verde, 10 Cerci, 30 Matos A disposizione: 17 Silvestri, 40 F. Coppola, 75 Heurtaux, 69 Souprayen, 97 Felicioli, 8 Fossati, 14 F. Zuculini, 37 Bearzotti, 16 Aarons, 70 B. Petkovic, 21 Lee Seung-Woo, 9 Kean Allenatore: Fabio Pecchia Squalificati: - Indisponibili: -

© Riproduzione Riservata.