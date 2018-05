Probabili formazioni/ Napoli Torino: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 36^ giornata)

Probabili formazioni Napoli Torino: diretta tv, orario, le notizie live sui due schieramenti. Partenopei senza lo squalificato Koulibaly, nei granata occasione da titolare per Bonifazi

05 maggio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Napoli Torino, Serie A 36^ giornata (Foto LaPresse)

Napoli Torino va in scena allo stadio San Paolo con calcio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 6 maggio: siamo nella 36^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. I granata, assolutamente tranquilli in classifica ma comunque desiderosi di chiudere al meglio la stagione, fanno visita a un Napoli che sta perdendo la presa sullo scudetto: a tre minuti dalla fine di Inter Juventus la squadra di Maurizio Sarri era padrona del proprio destino e vincendo sempre avrebbe messo le mani sul tricolore, nel giro di 22 ore circa il distacco dalla Juventus è tornato di 4 punti e dunque i partenopei devono adesso sperare di ottenere tre successi a fronte di una squadra bianconera che ne faccia solo 4, dunque perda all’Olimpico e pareggi almeno una delle due partite casalinghe. Possibile, visto il trend delle ultime giornate che è stato decisamente un’altalena di emozioni e risultati poco pronosticabili; andiamo dunque a vedere quali sono i dubbi e le certezze che a poche ore dalla partita sono ancora vivi nella mente dei due allenatori, analizzando approfonditamente le probabili formazioni di Napoli Torino.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Napoli Torino sarà trasmessa in diretta tv sulle due televisioni a pagamento: gli appuntamenti sono su Sky Calcio 1 per il satellite, su Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 per i possessori di un abbonamento al digitale terrestre. Ovviamente si potrà assistere a questa partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi le rispettive applicazioni Sky Go e Premium Play che sono riservate agli abbonati

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI TORINO

GLI 11 DI SARRI

Un cambio forzato per Sarri, che ha perso Koulibaly per squalifica: in questa parte di stagione Tonelli ha superato Chiriches nelle gerarchie e dunque sarà ancora lui a posizionarsi al centro della difesa, facendo coppia con Raul Albiol. Reina, alle ultime partite con la maglia del Napoli, sarà regolarmente tra i pali mentre sulle corsie ci saranno Hysaj e Mario Rui; potrebbe esserci una modifica anche a centrocampo con Zielinski che è in ballottaggio con Hamsik, ma lo slovacco dovrebbe partire titolare un’altra volta; ci sarà Allan sul centrodestra, con Jorginho che invece si incaricherà come sempre della cabina di regia. Nel tridente offensivo il dubbio è sempre quello tra un Mertens in fase calante e un Milik che invece ha dato la sensazione di essere in crescita costante: tuttavia Sarri dovrebbe puntare ancora sul belga se non altro come debito di riconoscenza, e tenere il polacco come alternativa per il secondo tempo. Gli esterni saranno invariati: Callejon è ancora ad un solo gol dalla quarta doppia cifra in Serie A (in cinque stagioni), a sinistra giocherà Lorenzo Insigne che proverà a trascinare il Napoli verso il miracolo scudetto, lottando fino all’ultimo minuto che la squadra avrà a disposizione.

I DUBBI DI MAZZARRI

Ritorno al San Paolo per il grande ex Walter Mazzarri, che dovrebbe dare spazio a Bonifazi nel reparto difensivo: Emiliano Moretti infatti è squalificato e Lyanco resta ai box. N’Koulou e Burdisso completano la linea a protezione di Sirigu; sugli esterni invece si rivede Ansaldi che prenderà la corsia di sinistra (Barreca sta bene ma andrà in panchina), a destra c’è regolarmente De Silvestri. La zona mediana sarà presidiata dalla qualità di Baselli e dalla capacità di interdizione di Rincon, che potrà essere un aiuto non indifferente in cabina di regia; a disposizione l’ex Valdifiori così come Obi, al momento ancora in ballottaggio per una maglia ma non al 100% della condizione fisica. A supporto di Belotti giocano Ljajic, che ha ritrovato la maglia da titolare dopo un periodo poco brlliante, e Iago Falque; da valutare il pieno recupero di Berenguer, che in estate era sembrato molto vicino al Napoli ma alla fine è andato a vestire il granata. Lo spagnolo ha avuto davvero poco spazio nella sua prima stagione in Serie A, domani potrebbe essere impiegato nel secondo tempo per sparigliare le carte e le altre opzioni offensive a disposizione di Mazzarri rispondono ai nomi di Niang e Edera.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 62 Tonelli, 33 Raul Albiol, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 11 Maggio, 21 Chiriches, 19 Milic, 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 27 Machach, 37 Ounas, 99 Milik, 30 Rog

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: Koulibaly

Indisponibili: Ghoulam

TORINO (3-4-2-1): 39 Sirigu; 4 Bonifazi, 33 N’Koulou, 13 Burdisso; 29 De Silvestri, 8 Baselli, 88 Rincon, 15 Ansaldi; 14 Iago Falque, 10 Ljajic; 9 Belotti

A disposizione: 32 V. Milinkovic-Savic, 1 Ichazo, 64 Ferigra, 3 Molinaro, 23 Barreca, 22 Obi, 5 Valdifiori, 6 Acquah, 21 Berenguer, 11 Niang, 90 Edera, 61 Ben Kone

Allenatore: Walter Mazzarri

Squalificati: E. Moretti

Indisponibili: Lyanco

© Riproduzione Riservata.