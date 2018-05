Probabili formazioni Serie A/ Moduli, scelte e dubbi degli allenatori per le partite nella 36^ giornata

Probabili formazioni Serie A: le mosse degli allenatori in vista delle partite della 36^ giornata del campionato. Allegri senza Pjanic, squalificato dal giudice sportivo.

05 maggio 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Serie A (LaPresse)

Dopo le emozioni dell’Europa ecco che sotto i riflettori torna il campionato della Serie A: tocca ora vedere quali potrebbero esser le mosse degli allenatori per le probabili formazioni della 36^ giornata. Prima però vediamo che cosa ci propone il programma ufficiale di questo turno, ben fitto: due saranno gli anticipi del sabato con Milan-Verona (ore 18.00) e Juventus-Bologna, prevista alle ore 20.45. Per la domenica 6 maggio ecco che il lunch match che aprirà le danze sarà Udinese-Inter, atteso alle ore 12.30. alle ore 15.00 avranno invece inizio Chievo-Crotone, Genoa-Fiorentina, Atalanta, Napoli-Torino e Spal-Benevento. Per i posticipi serali ecco in calendario nella 36^ giornata Sassuolo-Sampdoria alle ore 18.00 e Cagliari-Roma prevista alle ore 20.45. Andiamo ora a vedere nel dettaglio le scelte dei tecnici per le probabili formazioni della Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA

Con Romagnoli ancora out per infortunio sarà sempre Zapata a far coppia con Bonucci al centro della difesa. Nessun dubbio nel reparto gialloblu con Ferrari, Caracciolo, Vukovic e Fares sicuri della maglia da titolare

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BOLOGNA

Dovrebbe essere 4-2-3-1 il modulo di Allegri con il ritorno di Dybala, vista pure l’assenza di Pjanic, fermato dal giudice sportivo. I felsinei non rinunceranno al 4-3-3 con in avanti il trittico Orsolini-Palacio-Verdi.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE INTER

Jankto dovrebbe tornare a disposizione di Tudor, ma il tecnico ha a disposizione Fofana pronto per completare il reparto a 5 in mediana. Panchina cortissima per Spalletti con D’Ambrosio e Vecino squalificati: al loro posto Santon e Borja Valero.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO CROTONE

Nel primo banco di prova di D’Anna ci attendiamo il 4-4-2 come modulo di riferimento con davanti la coppia Pucciarelli-Inglese. Per gli squali i punti di riferimento saranno ancora Trotta e Simy: con loro in avanti uno tra Nalini e Ricci.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA FIORENTINA

Nella 36^ giornata Ballardini potrebbe dare di nuovo fiducia al duo in avanti Medeiros-Lapdaula: sarà tridente per i viola con Saponara, Chiesa e Simeone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ATALANTA

Biancocelesti spuntati senza Immobile: ci sarà Caicedo in avanti con Luis Alberto e Milinkovic Savic a supporto. Gasperini non può non confermare il terzetto in attacco con Barrow prima punta, e Gomes e Iicic alle sue spalle.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI TORINO

Chance dal primo minuto per Milik, visto che Mertens appare davvero scarico in questo finale di stagione. Mazzarri in difesa ha quindi approntato il terzetto con Bonifazi, N’Koulou e Burdisso (Moretti è squalificato) per difendere il proprio specchio.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL BENEVENTO

Lazzarri non sarà in campo nella 36^ giornata: nel centrocampo a cinque vedremo titolari quindi Mattiello, Kurtic, Everton Luis, Grassi e Costa. Sarà reparto a 4 per gli stregoni con Djuricic, Sandro, Viola e Parigini.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO SAMPDORIA

Difesa confermata per i neroverdi con Lemos, Acerbi e Peluso: nessun cambio anche per i blucerchiati con il quartetto Bereszynski, Silvestre, Andersen e Strinic.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ROMA

Senza Castan nel modulo a tre della difesa sarda vedremo con Pisacane e Ceppitelli, Andreolli sempre che Romagna non recuperi in tempo. Poche novità nel reparto arretrato dei giallorossi con Kolarov, Manolas, Fazio e Florenzi confermati al primo minuto.

© Riproduzione Riservata.