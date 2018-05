Probabili formazioni Serie B/ Mosse, dubbi e scelte degli allenatori (40^ giornata)

Probabili formazioni Serie B: le mosse degli allenatori per gli schieramenti attesi in campo nella 40^ giornata di campionato. Occhio a Caputo-Donnarumma, la coppia da gol.

05 maggio 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Serie B (LaPresse)

Dopo un faticoso ma decisivo turno infrasettimanale ecco che la Serie B torna sotto ai riflettori con la sua 40^ giornata della stagione regolare: è quindi giunto il momento di vedere quali potrebbero essere le scelte dei vari allenatori per le probabili formazioni che vedremo in campo in questo fine settimana. Prima però di conoscere da vicino gli assenti e i ballottaggi vediamo che cosa ci propone il calendario ufficiale per questo terzultimo turno. Saranno infatti ben 9 le partite che avranno luogo sabato 5 maggio alle ore 15.00 e quindi: Ascoli-Avellino, Bari-Perugia, Cittadella-Brescia, Frosinone-Carpi, Novara-Pescara, Salernitana-Entella, Spezia-Pro Vercelli, Ternana-Palermo e Venezia-Foggia. Due quindi i posticipi previsti e quindi la sfida tra Cesena e Parma, prevista alle ore 17.30 domenica, e la partita tra Empoli e Cremonese, attesa invece lunedi sera alle ore 20.30. Ma andiamo ora a vedere match per match quali potrebbero essere le mosse degli allenatori per le probabili formazioni della 40^ giornata di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI AVELLINO

Cosmi ovviamente non farà a mano del 3-5-2 per l’11 del suo Picchio: in avanti spazio quindi a Monachello e Valera: modulo a due punte anche per gli irpini, che però scommetteranno su Asencio e Castaldo.

PROBABILI FORMAZIONI BARI PERUGIA

Grosso opterà nuovamente per il 4-3-3 che in mediana vedrà in campo dal primo minuto Tello, Basha e Icolano, sarà centrocampo a 5 per i gironi invece che in campo metteranno dal primo minuto Mustacchio, Colombatto, Gustafson, Bianco e Pajac.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA BRESCIA

Nel 4-3-1-2 dei granata dovrebbero trovare spazio dal primo minuto in attacco Kuoame e Arrighini. Sarà modulo a due punte anche per il Brescia di Pulga: qui però le maglie titolari andranno a Embalo e Torregrossa.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE CARPI

I canarini non faranno a meno del 4-2-3-1 che in avanti vedrà in Citro come prima punta, con Paganini e Cioniso utilizzati come esterni. Per l’attacco dei falconi sarà modulo a due punte: qui paiono confermati Melchiorri e Sabbione

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA PESCARA

Per fronteggiare i delfini, gli azzurri si avvarranno della difesa 4 con Dickmann, Troest, Del Fabro e Calderoni titolari. Sarà tridente offensivo infatti per il Pescara con Pettinari, Mancuso e Capone.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA ENTELLA

Per i granata sarà il 3-5-2 il modulo di riferimento e in difesa oggi dovremmo vedere titolari Mantovani, Tuia e Monaco. Modulo speculare per i liguri, che invece in difesa punteranno su Benedetti, Ceccarelli e Pellizzier.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA PRO VERCELLI

Gallo scommetterà sul terzetto in mediana con Maggiore, Bolzoni e Pessina nel su 4-3-1-2: centrocampo a tre anche per i piemontesi con Germano, Vives e Castiglia scelti da Grassadonia per scendere in campo dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA PALERMO

De Canio dovrebbe disporre i suoi sempre con il 4-3-1-2 consegnando quindi a Carretta e Piovaccari le maglie da titolari in attacco. Supportati da Tremolada sulla trequarti. Modulo a due punte anche per i siciliani con La Gumina e Coronado.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA FOGGIA

Sfida importante per Inzaghi che punterà sul 3-5-2 e una mediana composta da Bruscagnin, Suciu, Stulac, Falzerano e Garofalo. Saranno ancora Mazzeo e Nicastro a guidare l'attacco dei Satanelli.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA PARMA

Nel posticipo della domenica, Castri scommetterà sul 4-4-2 con in difesa posti di fronte a Fulignati, i difensori Perticone, Scognamiglio, Suagher e Fazzi. modulo a 4 in difesa anche per i ducali con Gazzola, Di Cesare, Iacoponi e Anastasio.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI CREMONESE

I toscani dovrebbero scendere in campo con il 4-3-1-2 che in avanti vedrà ancora titolari Caputo e Donnarumma con Zajc sulla trequarti. Tridente invece per la Cremonese di Mandorlini con titolari Castrivilli, Brighenti e Gomez.

