Pronostici Serie A/ Quote e scommesse delle partite della 36^ giornata

Pronostici Serie A: quote e scommesse delle partite in programma questo fine settimana e valide per la 36^ giornata.

05 maggio 2018 Michela Colombo

Il campionato della Serie A torna in campo per uno degli ultimi turni della stagione 2017-2018: è quindi tempo di dare un occhio ai pronostici stati dalla nostra redazione per le partite di questo appassionante 36^ giornata. Il calendario come al solito è ben fitto e sono due gli anticipi previsti, ovvero le sfide Milan-Verona (ore 18.00) e Juventus-Bologna (ore 20.45): curiosamente non ci saranno posticipi previsto per il lunedi sera. Ecco quindi che le altre 8 partite avranno luogo tutte domenica 6 maggio: ad aprire le danze il lunch match tra Udinese e Inter. Alle ore 15.00 invece avranno inizio Chievo-Crotone, Genoa-Fiorentina, Lazio-Atalanta, Napoli-Torino e Spal-Benevento. Solo due quindi i match serali, ovvero Sassuolo-Sampdoria previsto alle ore 18.00 e Cagliari-Roma, partita attesa alle ore 20.45 alla Sardegna Arena. Andiamo ora a vedere match per match i pronostici, quote e scommesse delle partite della 36^ giornata di Serie A.

PRONOSTICO MILAN VERONA

Con un Hellas in forte crisi di risultati, questa volta il Milan non dovrebbe avere alcun problema a vincere. Rimane che in casa rossonera l’attacco non sta funzionando e la squadra di Gattuso soffre spesso il gioco avversario.

PRONOSTICO JUVENTUS BOLOGNA

Contro i felsinei, che oramai non hanno più alcuno obbiettivo in stagione, i bianconeri non dovrebbero fare molta fatica ad affermarsi, senza dimenticare che la Vecchia signora non può dirsi ancora al sicuro nella corsa allo scudetto.

PRONOSTICO UDINESE INTER

I friulani cercano il riscatto sotto la guida di Tudor, e potrebbero approfittare della rosa spoglia in mano a Spalletti in questo particolare turno di campionato. In ogni caso il match si annuncia difficile per i bianconeri.

PRONOSTICO CHIEVO CROTONE

E' un Crotone in grandissima forma dopo le due vittorie di fila messe a segno, appare ben pronto a sfidare il Chievo in casa sua. Difficile però dire che cosa potrebbe regalare la compagine gialloblu visto il repentino cambio di panchina con Lorenzo d’Anna: di certo gli squali sono pronti allo scontro salvezza.

PRONOSTICO GENOA FIORENTINA

Bene il Marassi è sempre un campo ostico, va detto che i viola vi approdano dopo l’entusiasmate 3-0 firmato contro il Napoli nel turno precedente della Serie A. Va però ricordato che è proprio sull’erba di casa che grifoni hanno trovato gli ultimi successi.

PRONOSTICO LAZIO ATALANTA

Inzaghi dovrà fare a meno di Immobile, ma ha dalla sua una panchina ben pronta a tale eventualità: di certo la sfida con Gasperini non sarà facile, specie ora che la Dea ha scoperto Musa Barrow.

PRONOSTICO NAPOLI TORINO

Contro il Torino la compagine di Sarri ha bisogno di fare una bella prestazione e di prendere i tre punti in palio: la squadra campana però appare stanca e sotto tono.

PRONOSTICO SPAL BENEVENTO

La squadra spallina punta ancora alla salvezza, e i tre putni messi in palio oggi potrebbero risultare ben pesanti: il fatto che gli stregoni siano già sicuro della retrocessione non deve far pensare a una prestazione sotto tono a parte loro.

PRONOSTICO SASSUOLO SAMPDORIA

I neroverdi tornano in casa dopo un pesante 4-1 subito contro il Crotone: la sfida con i liguri si annuncia quindi ben complicata per gli uomini di Iachini, che quindi non possono dirsi i favoriti d’obbligo nonostante il fattore campo.

PRONOSTICO CAGLIARI ROMA

Pur dopo le fatiche della Champions league, sono sempre i giallorossi i favoriti nella sfida della Sardegna Arena. La squadra sarda però non sarà da sottovalutare, nonostante alcuni risultati negativi rimediati.

