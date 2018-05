Pronostici Serie B/ Quote e scommesse delle partite della 40^ giornata

Pronostici Serie B: quote e scommesse delle partite in programma questo weekend per la Serie B. Ben nove gli incontri previsti sabato: occhi puntati su Ascoli-Avellino.

05 maggio 2018 Michela Colombo

Pronostici Serie B (LaPresse)

Ci avviciniamo a grandi passi verso la chiusura della stagione regolare della Serie B: in questo weekend ecco quindi che andrà in scena la 40^ giornata della cadetteria e per ogni partita andremo ora a considerare da vicino i pronostici stilati alla nostra redazione. Volendo però fare un piccolo punto sul calendario vediamo che è il sabato il giorno clou per questi turno di Serie B. Saranno infatti ben 9 gli incontri previsti oggi alle ore 15.00 e quindi Ascoli-Avellino, Bari-Perugia, Cittadella-Brescia, Frosinone-Carpi, Novara-Pescara, Salernitana-Entella, Spezia-Pro Vercelli, Ternana-Palermo e Venezia-Foggia. Appena due quindi i posticipi e quindi la sfida Cesena-Parma prevista alle ore 17.30 domenica e il match Empoli-Cremonese e previsto lunedi alle ore 20.30. Andiamo quindi ora a vedere match per match quote e scommesse delle partite della 40^ giornata della Serie B.

PRONOSTICO ASCOLI AVELLINO

Sfida salvezza peer la Serie cadetta a cui la compagine del Picchio arriva con uno stato di forma apparentemente migliore a confronto. Di certo la partita pare ben complicata per entrambi i club.

PRONOSTICO BARI PERUGIA

Fattore campo e classifica vedono avanti i galletti e pure approdano a questo turno della Serie B con uno migliore stato di forma. I grifoni però non sono certo un avversario che è possibile sottovalutare.

PRONOSTICO CITTADELLA BRESCIA

Assai probabile che di fronte al proprio pubblico i granata non metteranno il piede in fallo: da non dimenticare poi che il Brescia si presenta allo stadio da ospite e con alle spalle due KO di fila.

PRONOSTICO FROSINONE CARPI

Nonostante qualche incidente di percorso i canarini rimangono i favoriti d’obbligo specie in questo turno: da allo loro sia il fattore campo che un pessimo ruolino di marcia osservato dai falconi negli ultimi turni del campionato.

PRONOSTICO NOVARA PESCARA

Non sono certo due club in ottima forma quello che si prenderanno al Silvio Piola oggi alle ore 15.00: i delfini nel confronto certo registrano qualche successo in più rispetto ai piemontesi, i quali però potrebbero approfittare della carica emotiva del giocare di fronte al proprio pubblico.

PRONOSTICO SALERNITANA ENTELLA

Nonostante il pari rimediato pochi giorni fa con il Perugia, la compagine granata appare quella meglio attrezzata oggi per strappare i tre punti messi in palio. Occhio però ai liguri che ora rischiano di dover disputare i play out: Aglietti ha quindi fretta di togliersi dalla zona pericolosa della classifica.

PRONOSTICO SPEZIA PRO VERCELLI

Contro il fanalino di cosa la compagine ligure non dovrebbe fare fatica ad affermarsi, specie di fronte al proprio pubblico. Va però ricordato che lo Spezia è di ritorno dal KO con il Foggia e ultimamente la squadra bianconera non ha brillato in campo.

PRONOSTICO TERNANA PALERMO

Nonostante le buon cose viste negli ultimi turni, la Ternana oggi non è certo la favorita d’obbligo, specie contro i siciliani che puntano al podio nella classifica della Serie B.

PRONOSTICO VENEZIA FOGGIA

Benchè i satanelli arrivino al Penzo enfatizzati dal successo con lo Spezia, la squadra di Inzaghi avrebbe avere una marcia in più in questa 40^ giornata: i lagunari hanno nel mirino i play off promozione.

PRONOSTICO CESENA PARMA

Benchè i ragazzi di Castori vanno alle spalle tre risultati utili di fila, contro il Parma (secondo in classifica) la sfida potrebbe rivelarsi davvero complicata anche se avrà luogo al manzi

PRONOSTICO EMPOLI CREMONESE

Messa in sicurezza la promozione, la squadra toscana potrebbe anche sedersi in panchina in questo rush finale; non lo farà però la Cremonese, che ha fretta di allontanarsi ulteriormente dalla zona rossa della classifica della Serie B.

