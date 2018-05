Pronostico Juventus Bologna/ Il punto di Antonello Cuccureddu: Dybala? non si discute! (esclusiva)

Pronostico Juventus Bologna: intervista esclusiva a Antonello Cuccureddu sul match di questa sera alle ore 20.45 per la 36^ giornata di Serie A, decisiva per lo scudettoo

05 maggio 2018 INT. Antonello Cuccureddu

Pronostico Juventus Bologna (LaPresse)

La 36^ giornata di Serie A prevede per la giornata di oggi alle ore 20.45 la sfida tra Juventus e Bologna: i tre punti chiaramente fanno molto gola alla Vecchia Signora, sempre più vicina all’ennesimo scudetto della sua storia. Dando un occhio alla classifica vediamo infatti che la squadra di Allegri vanta 88 punti, e 4 di vantaggio sul Napoli, in campo domani. Non ha invece particolari ambizioni di classifica il Bologna che pure non si scanserà contro i bianconeri, animato dal desiderio di mettere sotto scacco una big del campionato. Per presentare questo match abbiamo sentito l'ex calciatore della Juventus Antonello Cuccureddu: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita la Juventus dovrà giocare bene, in cui sarà importante non “camminare” ed esprimersi nel modo migliore possibile per conquistare i tre punti.

Si aspetta quindi una Juventus grintosa, determinata, già vista nei minuiti finale del match contro l’Inter? Mi aspetto una Juventus in grado di vincere. Penso proprio che la formazione di Allegri possa essere in grado di raggiungere questo obiettivo.

Scudetto ormai della Juve? A tre giornate dalla fine con quattro punti di vantaggio sul Napoli dovrebbe essere così. Del resto anche il Napoli non ha disputato un grande incontro a Firenze e ha perso. Aveva un'occasione d'oro per rimanere agganciato alla Juve.

Rugani o Benatia nella formazione bianconera? E' uguale, la Juventus ha una rosa veramente ampia, ha due squadre. Alla fine può giocare Rugani, può giocare Benatia, possono essere schierati tanti calciatori.

Potrebbe giocare Bernardeschi? Lui è uno che ha disputato una grande stagione e potrebbe veramente scendere in campo. E' veramente una garanzia per la Juventus.

Che dire invece di Dybala e del suo rendimento discontinuo? Dybala è un grande giocatore, non si discute questo. Manca però proprio di continuità. Allegri lo conosce bene, sa meglio come utilizzarlo e non ci si deve meravigliare se spesso non viene schierato in campo.

Si aspetta una grande prova del Bologna? Mi aspetto un buon Bologna in grado di giocare molto bene, capace di mettere in difficoltà la Juventus. La formazione emiliana ormai ha raggiunto la salvezza e giocherà quindi in tutta tranquillità per ottenere un risultato di prestigio.

Pensa che Donadoni possa inventare qualcosa per questo match? No, saranno i calciatori che scenderanno in campo in grado di potere disputare un buon match.

Che Bologna si aspetta in questo finale di stagione? Un Bologna che vorrà prendersi le sue soddisfazioni e ottenere ottimi risultati. Ci saranno in gioco anche tanti contratti, lo stesso Donadoni ci terrà a fare bene. Il Bologna vorrà chiudere in bellezza il campionato.

Il suo pronostico su quest'incontro. Credo che la Juventus giocando anche in casa possa vincere questa partita.

(Franco Vittadini)

