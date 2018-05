Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi (36^ giornata)

Risultati Serie A: classifica aggiornata, diretta gol live score di Milan Verona e Juventus Bologna, i due anticipi nel calendario della 36^ giornata che si giocano sabato 5 maggio

05 maggio 2018 Claudio Franceschini

Risultati Serie A, anticipi 36^ giornata (Foto LaPresse)

Siamo arrivati alla 36^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018: due anticipi animeranno la giornata di sabato 5 maggio, e attenzione perchè potrebbe essere uno snodo importante nella lotta allo scudetto. Le gare sono Milan-Verona, che apre il turno alle ore 18:00, e Juventus-Bologna che si gioca al consueto orario delle 20:45; se a San Siro i rossoneri hanno una bella occasione per aumentare le possibilità di qualificarsi in Europa League e mettere pressione alle avversarie, all’Allianz Stadium i bianconeri si giocano tantissimo per il settimo tricolore consecutivo. Vincendo manderebbero il Napoli a -7: i partenopei domenica ospiterebbero il Torino sapendo che una sconfitta consegnerebbe aritmeticamente il titolo alla rivale.

MILAN VERONA

La classifica attuale dice che il Milan è settimo con un punto da recuperare all’Atalanta, impegnata sul campo della Lazio: turno assolutamente favorevole alla squadra di Gennaro Gattuso, che tra poco giocherà anche la finale di Coppa Italia e dunque potrebbe avere un finale di stagione che riscatti - anche se solo parzialmente - le delusioni vissute. Bisogna vincere oggi, per tenere a distanza Sampdoria e Fiorentina che stanno risalendo la corrente e che possono dare ancora fastidio: i rossoneri rischiano ancora di rimanere fuori dall’Europa del prossimo anno. Il Verona potrebbe conoscere la retrocessione aritmetica in Serie B già oggi: se non dovesse guadagnare punti nei confronti della Spal sarebbe la seconda squadra a tornare nel campionato cadetto, come il Benevento dopo una sola stagione nel massimo torneo. Il campionato dei ragazzi di Fabio Pecchia è stato costellato da troppi alti e bassi: la squadra ha lottato e centrato anche risultati importanti, ma in termini generali non è mai riuscita a fare il passo in più che le avrebbe consentito di rimanere a contatto con le altre. Certa tradizione con il Milan rimane favorevole, ma oggi la storia potrebbe essere leggermente diversa.

JUVENTUS BOLOGNA

Nel giro di una settimana è cambiato tutto: la sconfitta interna contro il Napoli aveva portato la Juventus a +1 e con un calendario difficile, pertanto era opinione comune (e grande speranza dei partenopei) che già lo scorso weekend sarebbe potuto arrivare il sorpasso. Fino all’87’ di Inter-Juventus è stato così, ma poi il ribaltone dei campioni d’Italia a San Siro in due minuti ha cambiato le carte in tavola: una mazzata durissima per i partenopei, che non hanno retto a Firenze perdendo 3-0 e scivolando così a -4. L’effetto può essere devastante: la Juventus sarebbe campione d’Italia battendo in casa Bologna e Verona, senza doversi curare della partita dell’Olimpico contro la Roma che rappresentava uno dei due grandi spauracchi post-gol di Koulibaly. Certo, si è visto così tanto in questo campionato da non dare nulla per scontato, nemmeno che i bianconeri vincano oggi: il Bologna è squadra ormai salva (manca un punto per l’aritmetica) e dunque senza obiettivi, ma la prestazione di orgoglio a caccia del grande risultato è sempre dietro l’angolo e Massimiliano Allegri dovrà ricordare molto bene quanto accaduto a Ferrara e Crotone per non ricadere negli stessi errori.

RISULTATI SERIE A (36^ GIORNATA)

ore 18:00 Milan-Verona

ore 20:45 Juventus-Bologna

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 88

Napoli 84

Roma, Lazio 70

Inter 66

Atalanta 58

Milan 57

Sampdoria, Fiorentina 54

Torino 47

Genoa 41

Bologna 39

Sassuolo 37

Udinese, Crotone 34

Cagliari 33

Spal 32

Chievo 31

Verona 25

Benevento* 18

* retrocesso in Serie B

