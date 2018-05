Risultati Serie B/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite (40^ giornata)

Risultati Serie B: classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite della 40^ giornata della cadetteria. Occhio alla sfida Ascoli-Avellino, valida per la salvezza.

05 maggio 2018 Michela Colombo

Dopo un intenso turno infrasettimanale il campionato della Serie B torna protagonista e lo fa in questo weekend del 5 e 6 maggio 2018: si scenderà quindi tutti in campo per disputare la 40^ giornata della cadetteria, turno che mette in palio punti preziosissimi, specialmente per chi sta ancora lottando per evitare la retrocessione. Ma prima di guardare alla classifica aggiornata della Serie B vediamo che cosa ci propone il calendario per questa 40^ giornata del campionato. Questa settimana infatti non ci saranno anticipi, ma saranno ben nove gli incontri che avranno luogo alle ore 15.00 oggi e quindi: Ascoli-Avellino, Bari-Perugia, Cittadella-Brescia, Frosinone-Carpi, Novara-Pescara, Salernitana-Entella, Spezia-Pro Vercelli, Ternana-Palermo e Venezia-Foggia. Saranno quindi solo due i posticipi: il primo sarà tra Cesena e Parma, atteso domenica alle ore 17.30 e il secondo sarà per il Monday Night alle ore 20.30, tra Empoli e Cremonese.

CLASSIFICA SERIE B

Già alla viglia del turno precedente della Serie B sapevamo che l’Empoli ha raggiunto la promozione in Serie A con matematica certezza. La situazione ovviamente non cambia in vista del 40^ turno e la classifica vede ancora i toscani in testa con ben 78 punti a bilancio. Distanti ora a 12 lunghezze i ducali, secondi in graduatoria: terzo gradino del podio per la cadetteria per il Frosinone che i punti ne ha solo 65 e ha una sola lunghezza di vantaggio sul Palermo, a sua volta avanti per un punto sul Venezia. Ecco quindi che tolto l’Empoli, troviamo 4 club distanti appena un punto dall’altro nei primi 5 gradini della classifica: vediamo bene che i punti messi in palio oggi potrebbero stravolgere non poco le carte in tavola. Nella top ten anche Bari e Cittadella, fermi 61 punti, con Perugia (59), Foggia e Carpi, questi ultimi due rispettivamente a quota 54 e 51 punti ciascuno. Proseguendo nella classifica vediamo che occupano una posizione comoda Spezia e Salernitana con 50 e 48 punti a testa, e poste davanti a Brescia e Pescara, fermi a quota 46 punti. Nella seconda metà della graduatoria ecco che al 15^ gradino vediamo la Cremonese con 44 punti e un solo punto di vantaggio sul Cesena e due sul Novara, ultima squadra “salva” al momento. Inaugurano infatti la zona rossa della classifica della Serie B Entella, Avellino e Ascoli, tre club a quota 41 punti. Fanalino di coda ancora Ternana e Pro Vercelli, fermi a 37 ma ancora matematicamente non condannate alla retrocessione sicura.

RISULTATI SERIE B, 40^ GIORNATA

Ore 15.00 Ascoli Avellino

Ore 15:00 Bari Perugia

Ore 15:00 Cittadella Brescia

Ore 15:00 Frosinone Carpi

Ore 15:00 Novara Pescara

Ore 15:00 Salernitana Entella

Ore 15:00 Spezia Pro Vercelli

Ore 15:00 Ternana Palermo

Ore 15:00 Venezia Foggia

Empoli 78

Parma 66

Frosinone 65

Palermo 64

Venezia 63

Bari, Cittadella 61

Perugia 59

Foggia 54

Carpi 51

Spezia 50

Salernitana 48

Brescia, Pescara 46

Cremonese 44

Cesena 43

Novara 42

Entella, Avellino, Ascoli 41

Ternana, Pro Vercelli 37

* una partita in meno

