Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live score: il girone A (oggi 38^ giornata)

Risultati Serie C: classifica aggiornata, diretta gol live score del girone A. Si gioca la 38^ e ultima giornata: Livorno già promosso, altri verdetti da stabilire (oggi 5 maggio)

05 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Risultati Serie C - LaPresse

Si apre la 38^ giornata del campionato di Serie C, l’ultima della stagione regolare. Siamo ormai in dirittura d’arrivo e in ogni girone sarà in vigore la contemporaneità di tutti gli incontri: andando dunque subito ad analizzare nel dettaglio il programma di tutte le sfide ecco che oggi, sabato 5 maggio, sarà protagonista il girone A e le nove partite di questo gruppo avranno inizio tutte alle ore 16.30. Si tratta di Alessandria-Cuneo, Arzachena-Giana, Carrarese-Arezzo, Gavorrano-Pistoiese, Lucchese-Pro Piacenza, Monza-Olbia, Piacenza-Livorno, Prato-Siena e Viterbese-Pontedera, mentre sarà il Pisa a dovere osservare oggi la sua giornata di riposo e dunque ad avere già finito la stagione regolare.

LA CAPOLISTA LIVORNO

La classifica parla chiaro: il Livorno è già matematicamente promosso, sia pure in virtù del migliore bilancio nello scontro diretto con il Siena, che a quota 64 punti ha tre lunghezze di ritardo della capolista, dato che i labronici hanno 67 punti. Di conseguenza sarebbe ancora possibile un aggancio, se il Livorno perdesse e la Robur vincesse: aggancio che sarebbe tuttavia solamente simbolico, dal momento che a parità di punti la differenza è determinata dagli scontri diretti che appunto sorridono al Livorno. Ecco perché i tifosi labronici hanno già potuto festeggiare settimana scorsa la matematica certezza della promozione nonostante la loro squadra del cuore non fosse andata oltre il pareggio contro la Carrarese. Il Siena però ha perso in casa contro il Piacenza - che curiosamente oggi ospita proprio la capolista - sprecando così l’occasione di riaprire i giochi ed anzi bruciando ogni speranza di promozione diretta in Serie B.

PER UN POSTO AI PLAYOFF

Intricatissima è la lotta per un posto nei playoff, che sarà garantito - grazie alla vittoria dell’Alessandria nella Coppa Italia di Serie C - alle prime undici classificate del girone A. Inoltre non va dimenticato che la seconda e la terza oltre alla stessa Alessandria andranno direttamente alla fase nazionale dei playoff, mentre la quarta sarà esentata almeno dal primo turno della prima fase, che sarà ancora divisa per gironi. Un sistema non semplicissimo, ma d’altronde avendo ben 28 squadre in corsa per una sola promozione il meccanismo è inevitabilmente complicato. Facendo due conti, sono già certe del secondo e del terzo posto Siena e Pisa, che dunque rivedremo in campo solo fra qualche settimana come l’Alessandria quale vincitrice di Coppa, c’è comunque da stabilire chi sarà la quarta che salterà il primo turno (al momento Monza, Viterbese e Carrarese sono a pari merito a quota 55 punti proprio in quarta posizione) e naturalmente qualche gradino più giù quali saranno le ultime squadre a qualificarsi. Ricordando che saranno ammesse le squadre fino all’undicesimo posto, al momento sarebbero dentro Pistoiese e Pontedera con 46 punti e anche la Giana Erminio a quota 45, ma incalzano anche Lucchese e Olbia, rispettivamente con 44 e 43 punti.

RISULTATI SERIE C, 38^ GIORNATA

Ore 16.30

Alessandria-Cuneo

Arzachena-Giana

Carrarese-Arezzo

Gavorrano-Pistoiese

Lucchese-Pro Piacenza

Monza-Olbia

Piacenza-Livorno

Prato-Siena

Viterbese-Pontedera

CLASSIFICA SERIE C

Livorno 67

Siena 64

Pisa* 61

Monza, Viterbese, Carrarese 55

Alessandria 53

Piacenza (-2) 49

Pistoiese, Pontedera 46

Giana 45

Lucchese 44

Olbia 43

Pro Piacenza, Arzachena 38

Arezzo (-15) 34

Cuneo 32

Gavorrano (-2) 31

Prato 26

© Riproduzione Riservata.