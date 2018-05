Roma, Di Francesco/ “Priorità alla Champions e la squadra non va smantellata”

Eusebio Di Francesco, allenatore Roma - LaPresse

Eusebio Di Francesco vuole tenere alta l’attenzione dei suoi. La Roma giocherà domani, a Cagliari, una gara molto importante per il proseguo del cammino in campionato, e l’accesso alla prossima Champions League. I giallorossi sono infatti al terzo posto in classifica, a quota 70, ma la Lazio ha gli stessi punti e giocherà domani pomeriggio in casa (contro l'Atalanta), mentre l’Inter, che insegue a 66, sarà di scena al Friuli contro l’Udinese. «Ci aspetta una partita molto impegnativa sotto tutti punti di vista – le parole dell’allenatore della Roma in conferenza stampa pre-match - abbiamo tanti affaticati, Strootman, Perotti e Defrel non ci saranno, tra oggi e domani farò tutte le valutazioni». Cagliari da non sottovalutare tra l’altro, visto che la squadra sarda è a quota 33 punti, fuori dalla zona retrocessione, che però dista solo due lunghezze, e vorrà cercare di chiudere la pratica permanenza in Serie A il prima possibile.

“TUTTO LEGATO ALLA CHAMPIONS”

«Il Cagliari ha necessità di punti – ha aggiunto Di Francesco - e vorrà fare un grande risultato, sarà una partita durissima dal punto di vista fisico e di grande impatto emotivo». Di Francesco ha parlato anche del suo futuro, nonché di quello della squadra, rimandando però il tutto dopo il discorso qualificazione: «Sul mio futuro e sul contratto sono sereno perché voglio continuare questo percorso. Ma c’è un però importante, che è quello di arrivare in Champions League. Stesso discorso per quanto riguarda la squadra: è importante non smantellare e mantenere la base, ma anche di questo si potrà parlare dopo aver ottenuto l’obiettivo Champions». Infine, un accenno ai giocatori che scenderanno in campo domani, alla luce anche delle fatiche di mercoledì sera: «De Rossi e Gonalons possono coesistere, dipende dal sistema di gioco, ma può essere una soluzione valida. El Shaarawy non ha problemi fisici, ma ha speso tanto, anche se nelle ultime gare ha fatto veramente bene ed è uno di quelli da valutare».

