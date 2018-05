Salernitana Entella/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Salernitana Entella, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I granata sono praticamente salvi, situazione molto complicata per i liguri

05 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Salernitana Entella, Serie B 40^ giornata (Foto LaPresse)

Salernitana Entella, partita che sarà diretta dal signor Rapuano, va in scena alle ore 15:00 di sabato nel programma della 40^ giornata di Serie B 2017-2018. All’Arechi l’urgenza di fare punti è tutta degli ospiti, che occupano una posizione di classifica che in questo momento significherebbe retrocessione diretta o necessità di giocare i playout; con l’Entella ci sono anche Ascoli e Avellino che si affrontano al Del Duca, dunque per i liguri la possibilità concreta di staccarne almeno una delle due se non entrambe. La Salernitana è salva: manca ancora l’ufficialità ma i 7 punti di vantaggio proprio su questo terzetto sono un margine utile tanto quanto le squadre che si trovano nel mezzo, e lasciano dunque intendere che per retrocedere o giocare lo spareggio i granata dovrebbero letteralmente crollare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salernitana Entella è un appuntamento in diretta tv riservato esclusivamente agli abbonati alla televisione satellitare: l’appuntamento è sui canali di Sky Calcio, con la possibilità di acquistare il singolo evento da parte di chi non avesse sottoscritto lo specifico pacchetto. Come sempre la partita si potrà seguire in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smarphone; sui canali Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 va invece in onda Diretta Gol Serie B, il programma che fornisce in tempo reale i gol e le azioni salienti da tutti i campi collegati, che si passeranno costantemente la linea.

RISULTATI E PRECEDENTI

La Salernitana non ha vinto troppe volte ultimamente: solo una in sette partite, però ha anche ottenuto quattro pareggi utili a muovere la classifica in un contesto nel quale poche squadre alle sue spalle sono riuscite a fare tanta strada. Stefano Colantuono ha trovato la quadratura del cerchio e i campani arrivano dalla vittoria sul Brescia e dal pareggio di Perugia, in una partita nella quale hanno rischiato tanto e devono ringraziare il loro portiere se hanno ottenuto quel punto che di fatto li mette al riparo da cattive sorprese e da un calendario non immediato da qui alla fine della stagione regolare. La Salernitana, lo ricordiamo, aveva giocato due anni fa il playout per non retrocedere, superando il Lanciano; l’Entella li aveva persi l’anno precedente (contro il Modena) ma era poi stata ripescata. Adesso però la situazione è complicata: uno slancio c’è stato con il 3-2 alla Pro Vercelli - vittoria importantissima in una sfida diretta - ma se a metà marzo la salvezza sembrava fatta - vittorie in serie contro Parma e Cremonese - da allora la squadra ha perso quattro volte e ottenuto solo 5 punti in sette gare, tornando a sprofondare in una posizione di classifica davvero complicata. Dopo l’Arechi, la Virtus Entella giocherà in casa contro il Frosinone e poi andrà a Novara: due squadre ancora in lotta per i rispettivi obiettivi, altro fattore che rischia di complicare non poco la strada della formazione ligure verso la salvezza - sia essa immediata o attraverso lo spareggio.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA ENTELLA

Nella Salernitana si rivede Zito che ha scontato il turno di squalifica, ma potrebbe comunque partire dalla panchina con la conferma di Vitale sulla corsia sinistra; difesa completata da Casasola terzino e dai due centrali Schiavi e Valerio Tuia (favorito su Valerio Mantovani), in mezzo al campo dopo il turnover del turno infrasettimanale dovrebbero tornare Odjer, Matteo Ricci e Kiyine anche se Signorelli non ha fatto male e potrebbe essere confermato. Sprocati e Rosina si giocano ancora la possibilità di essere titolari a supporto di Bocalon, Alessandro Rossi potrebbe giocare come prima punta in luogo dell’ex Alessandria. La Virtus Entella perde Ardizzone, Leonardo Gatto e Simone Icardi, fermati dal Giudice Sportivo; in mezzo al campo ci saranno sicuramente Crimi e Troiano, poi uno tra Nizzetto (favorito) ed Eramo, mentre Belli e Aliji dovrebbero agire sulle corsie laterali in quello che Alfredo Aglietti ha trasformato in un 3-5-2, aggiungendo dunque un difensore in più. Nel reparto arretrato dei liguri giocheranno Pellizzer, Benedetti e Ceccarelli davanti a Iacobucci; davanti a tutti invece Aramu e La Mantia che, assente per squalifica contro l’Ascoli, tornerà a dare il suo contributo in termini di gol.

QUOTE E PRONOSTICO

A giudicare da quello che dicono le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, la squadra che parte favorita per la partita è la Salernitana anche se la distanza è minima: siamo ad una quota di 2,35 per il segno 1 che identifica la vittoria dei granata, mentre per il segno 2 (affermazione esterna della Virtus Entella) il valore assegnato dai bookmaker è 3,15. Potrete scommettere anche sull’eventualità del pareggio, utilizzando il segno X: se le cose all’Arechi dovessero andare in questo modo, il vostro guadagno sarebbe di 3,10 volte la somma puntata.

© Riproduzione Riservata.