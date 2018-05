Sir Alex Ferguson sta male, in gravi condizioni all'ospedale/ Ultime notizie: operato per emorragia cerebrale

Sir Alex Ferguson in gravi condizioni all'ospedale: è stato operato d'urgenza per emorragia cerebrale dopo un malore. Giovedì aveva avuto un ictus. Le ultime notizie sull'ex allenatore

05 maggio 2018 Silvana Palazzo

Sir Alex Ferguson in gravi condizioni all'ospedale (Foto: da Wikipedia)

Sir Alex Ferguson operato d'urgenza per emorragia cerebrale. Le notizie che arrivano dall'Inghilterra sono preoccupanti, sebbene l'intervento sia andato a buon fine. Le prime notizie che filtrano da Manchester sull'ex allenatore United parlano di un malore accusato questa mattina: il Times scrive che un'ambulanza è stata chiamata dalla sua casa nel Cheshire alle 9 e che ha portato Ferguson prima al Macclesfield district Hospital, poi scortato dalla polizia al Salford Royal, un policlinico universitario nei pressi di Manchester. Pare che il malore del tecnico 76enne sia legato ad un ictus che ha avuto giovedì. Oggi però le condizioni sarebbero peggiorate. Solo una settimana fa è apparso in buona salute per il saluto ad Arsene Wenger, durante il match con l'Arsenal. Il Manchester United ha poi confermato le voci e comunicato che Ferguson «avrà bisogno di un periodo di cure intensive per completare il suo recupero».

SIR ALEX FERGUSON STA MALE: IN GRAVI CONDIZIONI ALL'OSPEDALE

La famiglia di Sir Alex Ferguson ha chiesto «rispetto della privacy» dopo che è emersa la notizia del malore dell'ex allenatore del Manchester United, ritiratosi nel 2013 dopo 26 anni consecutivi sulla panchina dei Red Devils. La notizia era stata in un certo senso preannunciata dall'assenza del figlio Darren dal match del suo Doncaster, per «gravi motivi familiari». Ferguson jr avrebbe dovuto trovarsi in panchina al Keepmoat Stadium, ma una dichiarazione dei Rovers ha fatto sapere che «Darren chiede privacy e fornirà un aggiornamento attraverso il club durante la settimana». Attualmente è in terapia intensiva. Ferguson è considerato uno dei più grandi allenatori di tutti i tempi, oltre che uno dei manager più carismatici e influenti della storia. Con il Manchester United ha vinto tra gli altri 13 Premier League, due Champions League, una Intercontinentale e un Mondiale per club, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa Uefa.

