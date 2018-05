Spezia Pro Vercelli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Spezia Pro Vercelli, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Liguri esclusi dai playoff, mentre la squadra piemontese ha un piede in Serie C

05 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Spezia Pro Vercelli, Serie B 40^ giornata (Foto LaPresse)

Spezia Pro Vercelli, al Picco, è diretta dal signor Martinelli e, sabato 5 maggio alle ore 15:00, vale per la 40^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Tre turni al termine, ma per lo Spezia la stagione è finita: i liguri sono aritmeticamente fuori dai playoff, non potendoci entrare nemmeno con combinazioni di classifica avulsa. Dunque la partita di oggi conta esclusivamente per la Pro Vercelli, ma anche la squadra piemontese rischia di non centrare l’obiettivo: deve recuperare 4 punti al terzetto che la precede e oggi si incrociano Ascoli e Avellino, dunque almeno una delle due farà sicuramente punti costringendo i bianchi a vincere sempre. Tradotto, per la Pro Vercelli la retrocessione in Serie C è sempre più vicina e sembra che sia rimasto ben poco da fare per evitarla.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spezia Pro Vercelli è un appuntamento in diretta tv riservato esclusivamente agli abbonati alla televisione satellitare: l’appuntamento è sui canali di Sky Calcio, con la possibilità di acquistare il singolo evento da parte di chi non avesse sottoscritto lo specifico pacchetto. Come sempre la partita si potrà seguire in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smarphone; sui canali Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 va invece in onda Diretta Gol Serie B, il programma che fornisce in tempo reale i gol e le azioni salienti da tutti i campi collegati, che si passeranno costantemente la linea.

I RISULTATI E PRECEDENTI

Tre sconfitte nelle ultime quattro giornate, due sole vittorie in 12 turni: lo Spezia purtroppo ha fallito un obiettivo che negli ultimi anni aveva quasi sempre centrato. Il flop però è ancora più profondo: questa squadra infatti lotta da tempo per la promozione in Serie B avendo mezzi economici importanti per costruire rose di livello, ma alla prova del campo non è mai stato in grado di rivaleggiare davvero con le grandi favorite e anche nella post season si è sciolta prima di arrivare alla finale. La stagione in corso non ha fatto eccezioni: il ko di Foggia ha definitivamente chiuso allo Spezia le porte dei playoff, ma già prima del turno infrasettimanale la situazione non era delle più rosee. La Pro Vercelli si prepara a salutare la Serie C: deve giocare a La Spezia e Cittadella, se arrivasse anche solo un punto in queste due partite non servirebbe battere la Ternana al Piola per giocare i playout. I piemontesi hanno vinto soltanto due partite nelle ultime 15: non sono mai riusciti a muovere a sufficienza la loro classifica e adesso pagano dazio. Per salvarsi servirebbe un miracolo: arrivare a giocare il playout significherebbe lasciarsi alle spalle almeno due delle tre squadre che precedono, e dunque fare 5 punti in più con 9 a disposizione (anche perchè con Avellino e Virtus Entella la doppia sfida diretta non è favorevole).

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA PRO VERCELLI

Fabio Gallo deve rinunciare ancora a Walter Lopez: c’è Augello come terzino sinistro, con Masi che può giocare a destra e la coppia centrale Terzi-Giani a protezione di Manfredini, che ormai ha scalzato Di Gennaro nelle gerarchie per la porta. In mediana c’è Juande da playmaker arretrato, con Pessina e Mora che giocano ai suoi lati; nel reparto avanzato è ballottaggio tra Marilungo e Granoche con Francesco Forte che parte leggermente indietro nelle gerarchie, sulla trequarti invece agirà uno tra De Francesco e Maggiore. La Pro Vercelli ritrova Raicevic: potrebbe giocare come prima punta spostando sull’esterno Reginaldo, al posto di uno tra Bifulco e Massimiliano Gatto. Per il resto Gianluca Grassadonia dovrebbe puntare sui soliti: a centrocampo la regia di Vives con il supporto di Castiglia e Germano, in difesa i due centrali Gozzi e Bergamelli schierati davanti al portiere Pigliacelli, con Ghiglione e capitan Mammarella che agiranno in qualità di terzini.

QUOTE E PRONOSTICO

Forse ci aspettavamo uno Spezia favorito con margine largo per questa partita, ma secondo l’agenzia di scommesse Snai le cose non stanno in questo modo: la quota sul segno 1 per la vittoria della squadra ligure vale 2,25 contro il 3,30 che accompagna il segno 2 per il successo della Pro Vercelli, dunque stiamo parlando di una gara che, almeno sulla carta, si preannuncia equilibrata. Il pareggio è identificato dal segno X e, se le cose dovessero andare in questo modo, la vostra vincita corrisponderebbe a 3,15 volte quanto investito con questa agenzia.

