Ternana Palermo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Ternana Palermo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Necessità di vincere per entrambe, i rosanero sono lontani dalla promozione diretta

05 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Ternana Palermo, Serie B 40^ giornata (Foto LaPresse)

Ternana Palermo, che viene diretta dal signor Minelli, si gioca per la terzultima giornata nel campionato di Serie B 2017-1018: le due squadre scendono in campo alle ore 15:00 di sabato 5 maggio. Al Liberati la Ternana ha a disposizione le ultime cartucce per ottenere la salvezza: al momento il confine tra permanenza diretta nella categoria e possibilità di giocare i playout non esiste, e questa sicuramente non è una bella notizia per i rossoverdi che devono recuperare quattro lunghezze ad un terzetto che precede loro e la Pro Vercelli. Con un piede in Serie C i padroni di casa ospitano un Palermo che invece sta perdendo contatto con la promozione diretta: addirittura i rosanero rischiano di dover giocare anche il primo turno dei playoff, e dunque rischia di cambiare tutto l’orizzonte per una squadra che alla vigilia del campionato era chiamata a dominare e prendersi la Serie A senza troppi affanni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ternana Palermo è un appuntamento in diretta tv riservato esclusivamente agli abbonati alla televisione satellitare: l’appuntamento è sui canali di Sky Calcio, con la possibilità di acquistare il singolo evento da parte di chi non avesse sottoscritto lo specifico pacchetto. Come sempre la partita si potrà seguire in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smarphone; sui canali Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 va invece in onda Diretta Gol Serie B, il programma che fornisce in tempo reale i gol e le azioni salienti da tutti i campi collegati, che si passeranno costantemente la linea.

I RISULTATI E PRECEDENTI

Due cose giocano a favore della Ternana: l’affollamento in coda, che permette di fare la corsa su più squadre, e il calendario perchè nelle ultime due giornate i rossoverdi giocheranno contro Pro Vercelli (in trasferta) e Avellino. Se dovesse battere gli irpini, la Ternana avrebbe recuperato tre punti su una concorrente diretta che al momento è a +4: appare quindi evidente che l’obiettivo è quello di arrivare all’ultima giornata in odore di sorpasso, e se sarà così vorrà dire probabilmente che la Pro Vercelli sarà comunque lasciata alle spalle. Questo significa anche che ci sarebbe solo un’altra squadra da tenere dietro per giocare gli spareggi: Ascoli o Virtus Entella ovviamente. Diciamo allora che probabilmente la Ternana sarà comunque costretta al playout, e anche questa situazione è complicata perchè, perdendo oggi, Luigi De Canio e i suoi ragazzi potrebbero trovarsi sull’orlo del baratro. Il Palermo è quarto, con un solo punto di vantaggio sul Venezia e tre sulla coppia Cittadella-Bari: avendo fatto un punto nelle ultime due giornate e 7 nelle ultime sei, i rosanero hanno perso contatto dalle prime due posizioni e adesso la promozione diretta è decisamente lontana. Il calendario è semplice (Cesena e Salernitana dopo il turno odierno), ma questa è una squadra che ha pareggiato in casa contro Pescara e Cremonese e non ha segnato a Vercelli, dunque è ondivaga e soprattuto arriva alle ultime giornate sfiduciata, sapendo di dover recuperare terreno su due squadre per salire subito in Serie A. Già giocare i playoff per Bruno Tedino è una sorta di passo indietro rispetto alle previsioni; resta certo il fatto che i siciliani hanno tutte le carte in regola per ottenere la promozione anche attraverso gli spareggi.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA PALERMO

Buone notizie per De Canio che ritrova Montalto, autore di 20 gol: il bomber della Ternana giocherà al fianco di Tremolada o Piovaccari, con Carretta confermato alle spalle dei due attaccanti. Da valutare la posizione di Marino Defendi, che potrebbe giocare ancora come terzino destro; a centrocampo ballottaggio tra Angiulli e Signori, con Statella e Paolucci che vanno invece verso la conferma; a completare il pacchetto arretrato davanti a Sala sarebbero Valjent e Gasparetto come centrali e Favalli nella posizione di esterno sinistro. Nel Palermo, Coronado si prende la maglia sulla trequarti: La Gumina e Trajkovski giocano come attaccanti, in mediana invece Chochev e Jajalo sono favoriti su Gnahoré ma attenzione alla possibilità di vedere Fiordilino o Murawski dal primo minuto. Rispolil e Aleesami giocheranno come esterni sulla linea di centrocampo, difesa confermata con Struna e Rajkovic a fare compagnia ad Accardi mentre il portiere sarà chiaramente Pomini.

QUOTE E PRONOSTICO

Il Palermo arriva a questa partita con i favori del pronostico, come ci dice anche l’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker vale 2,10 la quota sul segno 2, che identifica la vittoria dei rosanero al Liberati. Per il segno 1, da giocare nell’eventualità di una vittoria interna della Ternana, il valore è di 3,60; stiamo comunque parlando di una gara in equilibrio anche per il momento poco brillante del Palermo. Il pareggio è un risultato che serve poco a entrambe le squadre, ma se l’esito dovesse essere questo il guadagno di chi avrà scommesso sul segno X sarà di 3,20 volte la somma messa sul piatto.

© Riproduzione Riservata.