Venezia Foggia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Venezia Foggia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I lagunari di Inzaghi potrebbero ancora prendersi la promozione diretta in Serie A

05 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Venezia Foggia, Serie B 40^ giornata (Foto LaPresse)

Venezia Foggia sarà diretta dal signor Guccini e si gioca per la 40^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018: al Penzo si gioca alle ore 15:00 di sabato 5 maggio ed è una partita davvero importante soprattutto per i padroni di casa. L’ultima serie di vittorie ha infatti spinto il Venezia di Filippo Inzaghi a soli quattro punti dalla promozione diretta (sarebbero tre, ma in caso di arrivo alla pari il Parma avrebbe il vantaggio della doppia sfida diretta) e dunque in queste ultime tre giornate c’è davvero la possibilità di un incredibile ribaltone pur se dovrebbe rallentare anche il Frosinone. Sono invece le possibilità del Foggia di centrare i playoff: sono 6 i punti di ritardo dal Perugia (stesso discorso di cui sopra), vorrebbe dire che i satanelli dovrebbero vincere sempre e sperare che gli umbri non lo facciano mai. E’ sicuramente difficile, ma arrivati a questo punto i ragazzi di Giovanni Stroppa hanno quantomeno l’obbligo di provarci.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Venezia Foggia è un appuntamento in diretta tv riservato esclusivamente agli abbonati alla televisione satellitare: l’appuntamento è sui canali di Sky Calcio, con la possibilità di acquistare il singolo evento da parte di chi non avesse sottoscritto lo specifico pacchetto. Come sempre la partita si potrà seguire in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smarphone; sui canali Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 va invece in onda Diretta Gol Serie B, il programma che fornisce in tempo reale i gol e le azioni salienti da tutti i campi collegati, che si passeranno costantemente la linea.

I RISULTATI E I PRECEDENTI

Il fatto che il Venezia, che ha una media di 1,62 punti a partita, sia ancora in corsa per la promozione diretta la dice lunga su quanto questa Serie B sia stata ondivaga: il discorso vale ovviamente e ancor più per il Parma attualmente secondo, per il Frosinone e per il Palermo. Sembrava un discorso chiuso per i lagunari dopo le tre sconfitte tra marzo e aprile, anzi in quel momento Inzaghi doveva preoccuparsi soprattutto di non rimanere fuori dalla zona playoff. Poi però sono arrivate quattro vittorie consecutive (con un solo gol subito) e il rallentamento delle altre ha fatto il resto: il Venezia giocherà ancora a Cremona e in casa contro il Pescara, ovviamente aspira a fare 9 punti per non avere rimpianti e poi valuterà se dovrà comunque giocare i playoff, ma a questo punto saltando il primo turno (da questo punto di vista bisogna guardarsi da Cittadella e Bari). Il Foggia si è rimesso in corsa con un ottimo girone di ritorno: 10 vittorie e due soli pareggi per un totale di 32 punti, i satanelli hanno chiuso ben presto la pratica salvezza (e non era scontata, soprattutto considerando che a fine gennaio la squadra era in zona playout) e si sono lanciati verso la post season che riguarda la promozione in Serie A. Il calendario parla di Venezia e Frosinone in trasferta con in mezzo la Salernitana allo Zaccheria: è questo il principale problema di un Foggia che però ha dimostrato più volte di saper fare risultato fuori casa (va meglio qui che tra le proprie mura) e dunque potrebbe anche concedersi il lusso di due vittorie contro big del campionato. Allo stesso tempo però il Perugia dovrebbe rallentare la sua marcia: una situazione certamente complessa, ma Stroppa fa bene a crederci perchè la squadra è in salute e potrebbe avere motivazioni extra dettate dal fatto che completare la rimonta sarebbe davvero incredibile.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA FOGGIA

Sono tante le soluzioni a disposizione del Venezia, per ogni reparto: in difesa dovrebbero comunque giocare i soliti (vale a dire Domizzi, Andelkovic e Modolo davanti ad Audero), a desta c’è il solito ballottaggio tra Bruscagin e Zampano mentre dall’altra parte Del Grosso si gioca la maglia con Garofalo. In mezzo al campo mancherà Pinato: Suciu, Firenze, Fabiano o Soligo per sostituirlo, vale a dire gli stessi giocatori citati da Inzaghi al momento dell’infortunio. Falzerano sarà l’altra mezzala, con Stulac che ormai si è preso la zona davanti alla difesa e arriva da due gol consecutivi. Davanti Marsura e Litteri sono favoriti, ma ci sono anche Zigoni e Geijo: quella del Venezia è una rosa ampia. Non così quella del Foggia, che però ha le sue soluzioni: in difesa Tonucci in ballottaggio con Calabresi per affiancare Loiacono e Camporese (in porta Guarna potrebbe tornare titolare al posto di Noppert), Gerbo (che è favorito su Zambelli) e Rubin (in vantaggio su Luigi Scaglia) agiranno sulle corsie con capitan Agnelli e Leandro Greco favoriti per le mezzail, a protezione del playmaker Deli. Nel reparto offensivo dovrebbero giocare i soliti noti: Mazzeo e Nicastro, ma Floriano (titolare nel turno infrasettimanale) e Giacomo Beretta non partono battuti e potrebbero avere il loro spazio.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ chiaramente il Venezia la squadra favorita per questa partita, ma il Foggia si fa valere anche nei pronostici tracciati dall’agenzia di scommesse Snai: qui infatti vediamo che non c’è molta differenza tra le quote che identificano il segno 1 - 2,00 - e il segno 2 - 3,80 - da giocare per la vittoria, rispettivamente, dei lagunari e dei satanelli. Evidentemente ci sarà anche la possibilità di scommettere sul pareggio: il segno X ha una quota più tendente all’affermazione del Foggia, infatti se al Penzo venisse fuori questo risultato il vostro guadagno sarebbe di 3,30 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

