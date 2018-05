Viterbese Pontedera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Viterbese Pontedera, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Partita importante per entrambe, i toscani vogliono entrare nei playoff

05 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Viterbese Pontedera, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Viterbese Pontedera sarà diretta dal signor Marco D’Ascanio; si gioca alle ore 16:30 di sabato 5 maggio ed è una partita tra quelle dell’ultima giornata nel girone A di Serie C 2017-2018. Una sfida fondamentale per entrambe: da una parte infatti abbiamo un Pontedera che non è ancora sicuro di partecipare ai playoff e anzi potrebbe facilmente rimanerne fuori, dall’altra la Viterbese che spera ancora di saltare quantomeno il primo turno e andare direttamente al secondo, cosa che magari sarà marginale ma che invece accorcerebbe la strada impervia che porta alla promozione in Serie B. Dunque su questo campo, come anche su altri, sarà partita vera e appunto le due squadre attenderanno anche notizie che possano essere rassicuranti e rendere il compito idealmente più semplice. Ovviamente, sia Pontedera che Viterbese dovranno innanzitutto pensare a loro stesse.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Viterbese Pontedera non si potrà seguire in diretta tv, ma come sempre gli appassionati potranno collegarsi al portale elevensports.it: da quest’anno ha sostituito il vecchio Youtube con gli stessi servizi, ovvero tutte le partite della Serie C in diretta streaming video - avendo a disposizione PC, tablet o smartphone. Si potrà sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma oppure acquistare il singolo evento; visto che siamo ormai nell’imminenza dei playoff, il sito offrirà un abbonamento speciale per le partite della post season e della lunga corsa verso la quarta promozione in Serie B.

I RISULTATI

Tutto in 90 minuti per il Pontedera: a una giornata dal termine le squadre che si giocano i due posti ancora in bilico sono ben cinque. I granata partono favoriti essendo al momento noni (insieme alla Pistoiese): se tutte dovessero ottenere lo stesso risultato Ivan Maraia potrebbe festeggiare la qualificazione ai playoff. Se il Pontedera dovesse perdere, sarebbe eliminato in caso di vittoria di una tra Giana Erminio e Lucchese; avrebbe comunque la qualificazione in testa con una sconfitta di queste due e una vittoria dell’Olbia. Fino a qui i calcoli semplici; con altre combinazioni si aprirebbe alla classifica avulsa, che potrebbe anche essere decisamente complessa. Il grande vantaggio del Pontedera è quello di essere in vantaggio con tutte le rivali dirette: dunque se si arrivasse a una situazione di stallo, molto facilmente i toscani andrebbero ai playoff. La Viterbese fa parte di un terzetto che comprende Monza e Carrarese, che occupa il quarto posto e potrebbe essere agganciato anche dall’Alessandria: solo la quarta salta il primo turno, i grigi avrebbero bisogno di vincere e sperare nella sconfitta delle altre tre essendo dietro nelle sfide dirette. La classifica avulsa dice che la Viterbese ha 11 punti: è quella messa meglio e dunque se le cose rimanessero queste andrebbe più che bene. Altrimenti, i laziali devono sperare di non ritrovarsi alla pari con il Monza perchè in quel caso sarebbero i brianzoli a saltare il primo turno. Vada come vada, sarà una lunga volata con tante emozioni visto che i campi coinvolti saranno almeno tre (come detto l’Alessandria è sostanzialmente fuori dai giochi, avendo vantaggio solo nei confronti della Carrarese).

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE PONTEDERA

La Viterbese insegue il quarto posto, ma sapendo comunque di essere ai playoff potrebbe far riposare qualche titolare: Stefano Sottili lo aveva già fatto a Olbia e potrebbe riproporre le scelte. Davanti dunque con Claudio De Sousa potremmo rivedere Bizzotto, con Nicola Mosti dietro le punte; a centrocampo giocheranno comunque Di Paolantonio e Cenciarelli, in posizione centrale Benedetti e Zenuni insidiano la maglia di Baldassin. In difesa possibile inserimento di Pandolfi a destra e Ibrahime Mbaye al centro, insieme ad Atanasov; De Vito a sinistra, in porta dovrebbe esserci Iannarilli senza sorprese. Il Pontedera invece se la gioca con i migliori trattandosi di una partita decisiva; Maraia però dovrà rinunciare allo squalificato Contini che incredibilmente salta la prima partita del campionato. In porta spazio a Biggeri che ha giocato la Coppa Italia; Risaliti, Borri e Frare comporranno il terzetto di difesa con Posocco e Corsinelli che agiranno da esterni dovendo percorrere tutta la corsia di competenza. Gargiulo sarà il playmaker adibito all’impostazione della manovra, gli daranno una mano partendo sulle mezzali Caponi e Calcagni. Davanti giocano i soliti due: Luigi Grassi e Pinzauti sono sempre favoriti su Maritato e Raffini.

QUOTE E PRONOSTICO

Per l’ultima giornata del campionato di Serie C, le principali agenzie di scommesse non hanno previsto quote: dunque le gare del giorno non sono state oggetto dell’analisi dei bookmaker e, salvo decisioni dell’ultima ora, non si potrà scommettere e puntare sugli ultimi 90 minuti della stagione regolare nel campionato della terza divisione del calcio italiano.

