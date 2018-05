Wta Madrid 2018/ Info streaming video e diretta tv, orario delle partite (tennis, oggi 5 maggio)

Diretta Wta Madrid 2018, info streaming video e tv: inizia il torneo di tennis sulla terra rossa, sabato 5 maggio giornata dedicata esclusivamente al primo turno del tabellone femminile

05 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Wta Madrid 2018: Simona Halep difende il titolo (Foto LaPresse)

Il torneo Wta Madrid 2018 inizia oggi, sabato 5 maggio: alle ore 11:00 vivremo dunque le prime sfide del tabellone principale femminile. Parliamo ancora solo di Wta perchè il torneo maschile partirà domani; siamo nel pieno della stagione sulla terra rossa, che ci ha regalato un Montecarlo vinto, tanto per cambiare, da Rafa Nadal che anche nella capitale spagnola proverà a ripetersi. Intanto però ci sono le donne: purtroppo la presenza delle italiane è ancora scarsa, ma le prime al mondo ci sono tutte e il main draw non prevede il bye, il che significa che già al primo turno vivremo partite straordinarie con le teste di serie più alte a sfidarsi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Gli appuntamenti con la diretta tv del Mutua Madrid Open sono due: il torneo maschile è sui canali del satellite, dunque Sky Sport 2 e Sky Sport 3 con approfondimenti da studio e focus sui match principali. Le partite femminili invece si potranno seguire sulla web-tv federale Super Tennis, aperta a tutti (canale 64 del telecomando) e raggiungibile anche attraverso il numero 224 del decoder satellitare. Ricordiamo ovviamente l’opzione della diretta streaming video: nel primo caso attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, nel secondo sul sito www.supertennis.tv. Il portale ufficiale del torneo è www.madrid-open.com; disponibili gli account ufficiali sui social network, in particolare facebook.com/mutuamadridopen e, su Twitter, @MutuaMadridOpen.

LA STORIA DEL TORNEO

Il torneo di Madrid è nato nel 2002, sostituendo quello di Stoccarda; è però diventato un Master 1000 a livello maschile soltanto nel 2009, prendendo il posto del Master di Amburgo e rimanendo sulla terra rossa. Per quanto riguarda la Wta, Simona Halep ha vinto le ultime due edizioni ed è riuscita a centrare una doppietta che aveva ottenuto anche Serena Williams (2012-2013). Due volte ha vinto anche Petra Kvitova, ma a distanza di quattro anni; le altre campionesse sono Dinara Safina, Aravane Rezai (a sorpresa aveva battuto Venus Williams in finale) e Maria Sharapova, che sta ancora lottando per tornare a grandi livelli dopo la lunga sospensione per doping. Nel 2012 l’organizzazione aveva aperto a campi in terra blu; esperimento durato solo un anno, perchè praticamente tutti i giocatori si erano lamentati non solo della qualità della superficie a livello di “scivolamento” e rimbalzi della pallina, ma anche e soprattutto perchè il colore creava fastidio per il riverbero creato dal sole, rendendo difficile la concentrazione.

LE PROTAGONISTE

Come detto, a Madrid ci sono tutte le protagoniste: questo è un torneo di categoria Premier Mandatory, e dunque le migliori al mondo si sfidano anche in preparazione al Roland Garros. Difficile dire chi sia la vera favorita: certamente Simona Halep, che difende le due vittorie ottenute negli ultimi due anni, è in testa alle quotazioni ma non si possono dimenticare le altre, a cominciare da Garbine Muguruza che forse in termini assoluti è la numero 1 sulla terra rossa, ma in questo inizio di 2018 non è ancora riuscita a fare la differenza. Come lei Elina Svitolina, che ha tutto per dominare e arrivare in cima alla classifica Wta ma non ha ancora fatto il salto di qualità; tra le principali outsider mettiamo Jelena Ostapenko che sul rosso ha vinto il Roland Garros, e poi Caroline Garcia mai da sottovalutare su questa superficie. Attenzione chiaramente a Victoria Azarenka e Caroline Wozniacki: la prima provare a rientrare in grande stile trovando ritmo e fluidità dopo l’inattività, la terza non ha in questi campi il suo punto di forza ma come valore assoluto può certamente arrivare in fondo. Maria Sharapova sulla terra va a nozze (ha vinto due volte il Roland Garros), ma come abbiamo già detto la sua condizione non è ancora quella dei giorni migliori e, non essendo testa di serie, rischia seriamente di avere un tabellone difficilissimo. All'ultimo ha rinunciato Serena Williams, evidentemente non ancora pronta per competere a grandi livelli.

