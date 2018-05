Alba Blaj Vakifbank / Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (finale 1^ posto Champions League)

Diretta Alba Blaj Vakifbank: info streaming video e tv della finale per il primo posto della finale della Champions Leaue di volley femminile. Le Rumene pronte a scrivere la storia.

06 maggio 2018 Michela Colombo

Diretta Alba Blaj Vakifbank (LaPresse)

Alba Blaj Vakifbank, è la partita in programma oggi domenica 6 maggio 2018 alle ore 18.00 secondo il fuso italiano (ma saranno le ore 19.00 in Romania), attesa Sala Polivalentia di Bucarest. Si accenderà quindi questa sera la tanto attesa finalissima per la Champions league di volley femminile 2018 e di certo l’incrocio non era tra quelli programmati alla vigilia. Se della presenza del Vakifbank di Guidetti si dubitava ben poco, visto che pure si tratta della campionessa in carica nella prima competizione del continente, di certo erano in pochi a scommettere sulla squadra rumena. Il club padrone di casa ha avuto accesso diretto alla Final Four solo in virtù dell’essere il club organizzatrice, eppure oggi l’Alba Blaj è pronta a realizzare il sogno.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Alba Blaj e Vakifbank, finale della Champions League di volley femminile, sarà visibile in diretta tv sul satellite di Sky, che ha acquistato in esclusiva i diritti per l’Italia di tale manifestazione. Appuntamento quindi al canale Sky Sport Plus HD, con diretta streaming video riservata a tutti gli abbonati tramite l’app Sky Go.

LE SEMIFINALI

Come abbiamo detto prima del passaggio dell’Alba Blaj in finale in pochi lo avrebbero pronosticato alla vigIlia: benchè il club di Darko Zakoc non sia certo privo di talenti e abbia ben meritato di giocarsi oggi la finale, la sorpresa è stata grande. Le turche del Galatasaray infatti erano di certo le favorite, e in molti avrebbero scommesso in una finalissima tra loro e il Vakifbank : eppure trascinate da una fantastica Cleger, le rumene hanno battuto agilmente per 3-1 le turche di Istanbul, che quindi si troveranno oggi di fronte Conegliano per la finalina. Chi invece non ha disatteso sono state le ragazze di Guidetti, campionesse in carica: ecco però che le turche del Vakifbank hanno fatto non poca fatica a superare le pantere di Santarelli (vittoria solo al tie break) e forse non hanno meritato ampiamente la qualificazione alla finale. Cero la compagine del Vakifbank è tra le miglior al mondo, ma la prova messa in campo in semifinale solo ieri sera non ha pienamente soddisfatto pubblico e anche lo stesso allenatore. Ci si aspetta quindi molto di più oggi dalla squadra turca, specie contro le Rumene, che oggi giocheranno per la storia, e quindi saranno a dir poco pericolosissime, anche per una squadra di grande esperienza internazionale come è il club di coach Guidetti.

