Albinoleffe Vicenza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote, risultato live

06 maggio 2018 Fabio Belli

Albinoleffe, arriva il Vicenza (foto LaPresse)

Albinoleffe-Vicenza, diretta dal signor Meraviglia di Paola, domenica 6 maggio 2018 alle ore 17.30, sarà una delle sfide dell'ultima giornata di campionato in Serie C nel girone C. L'ultima vittoria sul difficile campo della Sambenedettese ha permesso all'Albinoleffe di festeggiare la matematica qualificazione ai play off. Un traguardo molto importante per il club seriano che ha attraversato un momento molto difficile a inizio stagione, per poi risalire progressivamente la china. Risultato importante anche grazie all'ultima ottima striscia positiva, tre vittorie ed un pareggio nelle ultime quattro partite disputate che hanno blindato la partecipazione alla post season per l'Albinoleffe.

Dall'altra parte, l'ultimo pareggio nel derby contro il Bassano ha sancito la partecipazione necessaria del Vicenza ai play out, ultima speranza per restare tra i professionisti in un campionato difficilissimo, segnato da tanti problemi societari per i berici. La contestazione alla squadra dei tifosi in occasione dell'ultima partita è stato solo l'ultimo momento di tensione per la compagine biancorossa che, in attesa di definire il proprio futuro, dovrà giocarsi ora allo spareggio la permanenza tra i professionisti.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet, per gli abbonati o per chi acquisterà il singolo match sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE VICENZA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo. I biancazzurri padroni di casa schiereranno Coser tra i pali e una difesa a tre composta da Zaffagnini, Gavazzi e il romeno Gusu. Giorgione giocherà come esterno di fascia destra e Solerio come esterno di fascia sinistra, mentre Gelli e Nichetti si muoveranno come centrali di centrocampo. In attacco, Sbaffo si muoverà da trequartista alle spalle di Colombi e dell'ivoriano Kouko. Risponderà il Vicenza con Valentini tra i pali e Milesi, Malomo e Crescenzi titolari nella difesa a tre. Il macedone Alimi al centro della mediana sarà affiancato da Romizi e De Giorgio, mentre il suo connazionale Jakimovski sarà l'esterno di fascia destra e Bianchi l'esterno di fascia sinistra. In attacco, spazio a Giacomelli al fianco di Ferrari.

TATTICA E PRECEDENTI

Moduli tattici a confronto: scelte speculari per i due allenatori, Alvini nell'Albinoleffe e Lerda nel Vicenza, che schiereranno le loro squadre entrambi con il 3-5-2. Il match d'andata di questo campionato, disputato allo stadio Menti di Vicenza, ha fatto registrare un pareggio con il punteggio di uno a uno, vantaggio seriano di Kouko e pareggio di De Giorgio per i berici. L'ultimo precedente tra le due squadre disputato in casa dell'Albinoleffe risale al 27 ottobre 2013 ed è terminato con la vittoria di misura del Vicenza grazie a una rete messa a segno da Maritato. L'Albinoleffe non batte il Vicenza in casa dal precedente disputato in Serie B il 25 settembre 2004, due a uno per i seriani il risultato finale.

QUOTE E PRONOSTICO

Per l’ultima giornata del campionato di Serie C, le principali agenzie di scommesse non hanno previsto quote: dunque le gare del giorno non sono state oggetto dell’analisi dei bookmaker e, salvo decisioni dell’ultima ora, non si potrà scommettere e puntare sugli ultimi 90 minuti della stagione regolare nel campionato della terza divisione del calcio italiano.

