Andria Virtus Francavilla/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote, risultato live

Diretta Andria Virtus Francavilla: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Derby pugliese, ospiti vicini ai play off

06 maggio 2018 Stefano Belli

Francavilla, derby pugliese con l'Andria (foto LaPresse)

Andria-Virtus Francavilla, diretta dal signor Longo di Paola, domenica 6 maggio 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide dell'ultima giornata di campionato in Serie C nel girone C. Grazie alle penalizzazioni inflitte a Siracusa e Matera, la Virtus Francavilla è ad un passo dalla qualificazione ai play off per il secondo anno consecutivo. Alla squadra di D'Agostino basterà un pareggio nell'ultimo derby pugliese della regular season in casa dell'Andria, per festeggiare la qualificazione alla post season. Un grande successo perché consolida il profetto del piccolo club che si trova solamente alla seconda stagione della sua storia tra i professionisti. L'obiettivo sembra raggiungibile, visto che l'Andria ha ormai messo in ghiaccio il traguardo della salvezza diretta.

L'ultimo pareggio in casa del Rende ha portato l'Andria a cinque punti di distanza dalla Paganese terzultima, che nel frattempo veniva sconfitta sul campo della capolista Lecce. Il che significa che l'Andria non è più a rischio play out, un successo per una squadra che si è trovata invischiata per lunga parte della stagione nella lotta per non retrocedere, ma che con l'arrivo di Papagni in panchina è riuscita a trovare la scossa giusta per cambiare passo, approfittando anche della retrocessione diretta dell'Akragas che ha ridotto ad un solo play out da disputare il quadro salvezza del girone C di Serie C. Sfida dunque che interessa principalmente alla Virtus Francavilla, che con un punto terrà lontano dal decimo posto e dalla qualificazione ai play off il Bisceglie.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet, per gli abbonati o per chi acquisterà il singolo match sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI ANDRIA VIRTUS FRANCAVILLA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Degli Ulivi di Andria. I biancazzurri padroni di casa schiereranno Cilli tra i pali e una difesa a tre composta da Tiritiello, Abruzzese e Colella. Tartaglia sarà l'esterno di fascia sinistra e Lancini l'esterno di fascia destra, mentre nella zona centrale di centrocampo si muoveranno Piccinni, Longo ed Esposito. In attacco, Matera giocherà al fianco di Lattanzio. Risponderà la Virtus Francavilla con Albertazzi estremo difensore alle spalle di Maccarone, Prestia e Agostinone titolari nella difesa a tre. Albertini sarà l'esterno di fascia destra e Triarico l'esterno di fascia sinistra, mentre Biason, Sicurella e Monaco giocheranno come centrali sulla mediana. In attacco spazio a Partipilo al fianco di Anastasi.

TATTICA E PRECEDENTI

Lo scontro tattico fra i due allenatori vedrà l'Andria di Aldo Papagni puntare sul 3-5-2 come modulo di partenza, lo stesso scelto dalla Virtus Francavilla di Gaetano D'Agostino. Il match d'andata di questo campionato, disputato in casa della Virtus Francavilla, ha fatto registrare una vittoria per due a uno della squadra di D'Agostino, doppietta di Saraniti che ha ribaltato l'iniziale vantaggio dell'Andria messo a segno nel primo tempo da Lattanzio. Pareggio uno a uno nell'ultimo precedente tra le due formazioni disputato in casa dell'Andria, il 27 novembre 2016. Virtus Francavilla in vantaggio con un autogol di Annoni ma raggiunta nel recupero da un rigore trasformato da Cianci.

QUOTE E PRONOSTICO

Per l’ultima giornata del campionato di Serie C, le principali agenzie di scommesse non hanno previsto quote: dunque le gare del giorno non sono state oggetto dell’analisi dei bookmaker e, salvo decisioni dell’ultima ora, non si potrà scommettere e puntare sugli ultimi 90 minuti della stagione regolare nel campionato della terza divisione del calcio italiano.

