Atp Madrid 2018/ Info streaming video e diretta tv, orario delle partite (tennis, oggi 6 maggio)

Diretta Atp Madrid 2018, info streaming video e tv: orario e risultato live delle partite che si giocano nel torneo di tennis sulla terra rossa. Il campione in carica è Rafa Nadal

06 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Atp Madrid 2018: Rafa Nadal è il campione in carica (Foto LaPresse)

Si gioca al torneo Atp Madrid 2018: domenica 6 maggio, consueto orario d’inizio alle ore 11:00, si apre anche il tabellone principale maschile. E’ il quarto Master 1000 della stagione, il secondo sulla terra rossa: fino a questo momento abbiamo avuto tre vincitori diversi ma forse per la prima volta in questo anno di tennis potrebbe arrivare la doppietta. L’indiziato principale è chiaramente Rafa Nadal, che si è già preso Montecarlo e deve difendere il titolo anche nella capitale del suo Paese. Il torneo si giocherà ancora senza Roger Federer che, come già accaduto nel 2017, ha deciso di saltare l’intera stagione sulla terra rossa; Nadal però ha bisogno di arrivare in fondo per difendere i punti e rimanere al numero 1 del ranking Atp in vista di Roma, quando avrà finalmente un po’ di margine utile per incrementare il suo vantaggio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Gli appuntamenti con la diretta tv del Mutua Madrid Open sono due: il torneo maschile è sui canali del satellite, dunque Sky Sport 2 e Sky Sport 3 con approfondimenti da studio e focus sui match principali. Le partite femminili invece si potranno seguire sulla web-tv federale Super Tennis, aperta a tutti (canale 64 del telecomando) e raggiungibile anche attraverso il numero 224 del decoder satellitare. Ricordiamo ovviamente l’opzione della diretta streaming video: nel primo caso attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, nel secondo sul sito www.supertennis.tv. Il portale ufficiale del torneo è www.madrid-open.com; disponibili gli account ufficiali sui social network, in particolare facebook.com/mutuamadridopen e, su Twitter, @MutuaMadridOpen.

LA STORIA DEL TORNEO

Nadal non ha dominato a Madrid come in passato: questo deriva dal fatto che fino al 2008 si è giocato sul cemento (lo spagnolo si è preso il titolo nel 2005, giovanissimo) e solo dal 2009 si è passati sulla terra in sostituzione di Amburgo. L’attuale numero 1 Atp ha in questo appuntamento, se vogliamo dirla così, il suo punto debole: ha vinto “solo” cinque volte perdendo altre tre finali, ma appunto è campione in carica grazie al 7-6 6-4 su Dominic Thiem. Naturalmente gli avversari non mancheranno: la testa di serie numero 2 sarà un Marin Cilic fresco di matrimonio, ma i nomi dai quali Rafa si dovrà guardare sono soprattutto quelli di Kei Nishikori, finalista a Montecarlo e cresciutissimo dopo il lungo stop, di Alex Zverev che ha giocato la finale di Miami ed è pronto per ripetere altri grandi risultati, del già citato Thiem che va sempre alla ricerca del definitivo salto di qualità e magari anche di Novak Djokovic, che ha dimostrato ultimamente come la condizione stia tornando, e ovviamente se la forma fisica lo sorregge il serbo diventa la minaccia numero uno per tutti. Gli italiani sperano anche in Fabio Fognini: la terra rossa è il suo habitat naturale ma il tennista di Arma di Taggia deve trovare maggiore continuità, a Montecarlo è stato nettamente battuto da Jan-Lennard Struff lasciando intedere - ma lo aveva fatto capire per tutta una carriera - che senza dedizione e concentrazione non si va da nessuna parte.

I FORFAIT

A Madrid non ci saranno Roger Federer e Andy Murray: del primo abbiamo detto, ormai la sua scelta è quella di saltare a piè pari la stagione sulla terra rossa considerando che contro questo Nadal i margini di vittoria si riducano, e inoltre - soprattutto - continuare a sforzare il fisico per adattarsi al cambio di superficie non si sposa benissimo con l’età e una condizione sempre messa a dura prova. Ritroveremo lo svizzero al via per la stagione sull’erba, con il grande obiettivo di mettere in bacheca il nono Wimbledon; discorso diverso per Andy Murray, che non gioca proprio dai Championships dello scorso anno e che a questo punto potrebbe rimanere fuori ancora a lungo. Lo scozzese è crollato al numero 29 del ranking e perderà altre posizioni; non una situazione semplicissima per un giocatore che in questo mese di maggio compirà 31 anni e che potrebbe dunque aver oltrepassato il suo momento migliore in carriera, al netto dei problemi fisici. La speranza è di rivedere anche lui a Wimbledon, dove ha già vinto due volte e spera sempre di essere competitivo per onorare al meglio quello che è lo Slam di casa.

