Barcellona Real Madrid/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

06 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Barcellona Real Madrid: un precedente (Foto LaPresse)

Barcellona Real Madrid sarà diretta dall’arbitro Alejandro José Hernandez. Basta il nome per attirare l’attenzione: oggi domenica 6 maggio è il giorno del Clasico, che si giocherà alle ore 20.45 allo stadio Camp Nou di Barcellona, teatro del piatto forte di questa 36^ giornata della Liga Spagnola 2017-2018. Sarà un Clasico da un certo punto di vista in tono minore, perché in palio non c’è nulla: il Barcellona ha dominato il campionato e ha già conquistato la matematica certezza di diventare campione di Spagna in una prestigiosa doppietta con la Coppa del Re vinta con il trionfo 5-0 in finale contro il Siviglia; dall’altra parte c’è un Real Madrid che in patria ha vissuto una stagione non esaltante ma arrivato in finale per la quarta volta nelle ultime cinque edizioni di Champions League, dunque per la squadra di Zinedine Zidane il mirino è già puntato su sabato 26 maggio, quando la sfida di Kiev con il Liverpool ci dirà in soli 90 minuti se la stagione del Real sarà da considerare eccellente oppure un flop, considerate le abitudine della casa.

BARCELLONA REAL MADRID, DIRETTA LIVE

Tutto questo premesso, Barcellona Real Madrid è sempre una partita che attira l’attenzione, innanzitutto perché la rivalità è altissima (anche per motivi extra-calcistici) e di conseguenza entrambe le formazioni vorranno vincere la partita. Naturalmente poi il Clasico sarà anche la sfida fra tanti grandi campioni che potranno riservare emozioni con le loro grandi giocate, a partire chiaramente da Leo Messi e Cristiano Ronaldo, i due giocatori che si sono spartiti equamente gli ultimi dieci Pallone d’Oro, segnando un’epoca come nessun’altra coppia di calciatori aveva mai fatto prima nella storia. Per CR7 la finale di Champions League, per entrambi i Mondiali sono i prossimi grandi obiettivi, ma la vetrina di un Clasico è comunque troppo bella per essere snobbata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Barcellona Real Madrid sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della tv satellitare, per la precisione su Fox Sports HD, visibile per gli abbonati al numero 204 della piattaforma Sky. Di conseguenza, la diretta streaming video del Clasico sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go, ma naturalmente soltanto a tutti gli abbonati alla piattaforma televisiva satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA REAL MADRID

Per quanto riguarda le probabili formazioni, ipotizziamo che sia Ernesto Valverde sia Zinedine Zidane scelgano la formazione tipo, naturalmente al netto delle assenze per infortunio. Il Barcellona infatti vorrà onorare al meglio la Liga appena vinta trionfando anche nel Clasico davanti ai propri tifosi, il Real Madrid vorrà rovinare la festa e mancando ancora 20 giorni alla finale di Champions League non dovrebbe fare troppi calcoli. Per il Barcellona dunque Ter Stegen in porta, terzino destro sarà Sergi Roberto, poi Umtiti e Pique centrali e Jordi Alba a sinistra. A centrocampo ecco Dembelè a destra, Busquets e Rakitic in posizione centrale, infine a sinistra Iniesta al suo ultimo Clasico, mentre gli attaccanti saranno naturalmente Messi e Suarez. Per il Real Madrid disegniamo il 4-3-3: Varane e Sergio Ramos al centro della difesa davanti a Kaylor Navas, Lucas Vazquez arretrato a destra con Marcelo terzino sinistro in assenza di Carvajal. A centrocampo ci aspettiamo il terzetto più classico: la geometria di Kroos, le forza di Casemiro e l'estro di Modric. Nel tridente d’attacco potrebbe invece esserci un po’ di turnover, tanto la scelta è sempre ottima: intoccabile Cristiano Ronaldo, gli altri due posti potrebbero andare a Bale e Asensio.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote di Barcellona Real Madrid, secondo l’agenzia SNAI saranno nettamente favoriti i padroni di casa, magari in virtù del fattore campo e della consapevolezza che gli uomini di Zidane potrebbero pensare soprattutto alla finale di Champions League, mentre il Barcellona al Camp Nou vorrà festeggiare nel migliore dei modi la Liga già vinta: dunque il segno 1 per la vittoria dei catalani è quotato a 1,70, mentre il segno 2 per un colpaccio del Real Madrid pagherebbe ben 4,25 volte la posta in palio; quanto al pareggio, il segno X al termine del Clasico è proposto alla quota di 4,25 ed è dunque considerato esattamente alla pari di una vittoria degli uomini di Zidane.

