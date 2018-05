Cagliari Roma/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

06 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Cagliari Roma (Foto LaPresse)

Cagliari Roma sarà diretta dall’arbitro Di Bello alle ore 20.45; la partita si gioca per la 36^ giornata di Serie A oggi, domenica 6 maggio. Appuntamento per il posticipo serale allo stadio Sardegna Arena, dove si affronteranno due squadre con esigenze opposte ma altrettanto importanti. Il Cagliari di Diego Lopez infatti è coinvolto nella dura lotta per non retrocedere: 33 punti non possono bastare per stare tranquilli, il margine sul terzultimo posto è ridotto e oggi i rossoblù sardi sono pure attesi da una partita difficilissima, che rischia di peggiorare la situazione del Cagliari, che di conseguenza dovrà dare tutto per cercare un risultato di prestigio. D’altro canto nemmeno la Roma di Eusebio Di Francesco può mollare il colpo, perché va ancora messa al sicuro la qualificazione per la prossima edizione della Champions League, dove sarebbe un delitto mancare dopo la fantastica avventura di questa edizione, nella quale la Roma ha sfiorato la finale, tra l’altro con legittimi rimpianti per alcuni episodi dubbi nelle due partite contro il Liverpool.

CAGLIARI ROMA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cagliari Roma sarà visibile in diretta tv sia sui canali della televisione satellitare sia su quelli del digitale terrestre. La copertura della partita delle ore 20.45 sarà dunque garantita da una parte da Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1 e dall’altra da Mediaset Premium Sport e Premium Sport HD, inoltre per gli abbonati delle rispettive piattaforme sarà possibile seguire la partita della Sardegna Arena anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go oppure Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ROMA

Parliamo adesso delle probabili formazioni di Cagliari Roma. Diego Lopez ha un grosso problema costituito dalle squalifiche dell’ex Castan e di Cigarini. In difesa Andreolli è il favorito per sostituire il brasiliano, con lui Ceppitelli e uno fra Pisacane e Romagna. A centrocampo invece sarà accentrato Padoin al fianco di Barella, lasciando spazio al greco Lykogiannis come esterno sinistro. Infine in attacco la certezza dei sardi è Pavoletti, che sarà affiancato da uno solo tra Sau, Farias e Han. La Roma ha Juan Jesus squalificato e Manolas alle prese con un fastidio muscolare, dunque Eusebio Di Francesco deve tenere presente la possibilità di arretrare De Rossi in difesa, in quel caso inserendo Gonalons a centrocampo. In mediana le altre due maglie saranno assegnate a Pellegrini e Nainggolan, in attacco invece le scelte sono piuttosto ridotte e di conseguenza ci attendiamo il tridente formato da Under, Dzeko e Schick.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole agli ospiti per questa partita fra Cagliari e Roma, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che tiene conto del diverso livello tecnico delle due compagini. Il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Cagliari infatti pagherebbe ben 7,25 volte la posta in palio, mentre la quota nel caso di una vittoria esterna della Roma (segno 2) è un irrisorio 1,45. Potrebbe invece essere intrigante la quota per il pareggio allo stadio Sardegna Arena: il segno X è proposto infatti a 4,50.

